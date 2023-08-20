Пожар на складе Ozon, иск против Мельниченко, спрос на IT-специалистов в России: главное 20 августа

Ахмед Садулаев
На складе Ozon в Подольске произошел пожар, Генпрокуратура подала в суд на богатейшего предпринимателя России, экспорт автомобилей из Китая в РФ вырос почти в шесть раз. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Пожар на складе Ozon, иск против Мельниченко, спрос на IT-специалистов в России: главное 20 августаАхмед Садулаев
Мир
- Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении зерновой сделки. Стамбул — в списке потенциальных мест проведения переговоров между Россией и Украиной (Subah).
- После выхода РФ из зерновой сделки экспорт зерна с Украины упал на 30%. При этом ожидается, что на Россию придется почти четверть мировой торговли пшеницей в сезоне-2023/2024 (Bloomberg).
- В первой половине 2023 года Китай поставил в РФ более 405 тыс. легковых автомобилей — это в 5,7 раз превышает прошлогодние показатели.
Россия
- Спрос на IT-специалистов в России в августе 2023 года вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом, по данным «Авито Работа» (РИА).
- Росавиация: работу аэропортов Внуково и Домодедово временно ограничили в ночь на 20 августа. С 04:30 мск рейсы проходят в стандартном режиме.
Бизнес
- На складе Ozon в подмосковном Подольске произошел пожар. По данным МЧС, возгорание локализовано на площади 500 кв. м. Пресс-служба ретейлера сообщает, что пострадавших нет, а товары в загоревшемся блоке не хранились.
- Генпрокуратура подала иск против богатейшего миллиардера России Андрея Мельниченко. Дело касается покупки компании «Сибэко» в 2018 году.
Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock
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