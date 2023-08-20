На складе Ozon в Подольске произошел пожар, Генпрокуратура подала в суд на богатейшего предпринимателя России, экспорт автомобилей из Китая в РФ вырос почти в шесть раз. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Пожар на складе Ozon, иск против Мельниченко, спрос на IT-специалистов в России: главное 20 августа