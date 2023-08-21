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Донатный сервис Boosty планируют продать, BMW и Audi ограничили доступ к ПО: главное 21 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty, ювелиры пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата и другие события 21 августа.

Донатный сервис Boosty планируют продать, BMW и Audi ограничили доступ к ПО: главное 21 августа

Бизнес

  • Управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей рассказала RB.RU, как выбрать проект для инвестиций и нарастить собственный капитал.
  • Турецкая бытовая техника все популярнее среди россиян. Объем ее продаж за год вырос в полтора раза, пишут «Ведомости».
  • My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty. Компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателям, среди возможных претендентов — VK.
  • Ювелирные компании пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата, узнал «Ъ». Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений. 

Транспорт

  • Автопроизводители BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению (ПО).
  • Средний чек на новые автомобили в России за первые полгода вырос на 12% — до 1,9 млн рублей. Чаще всего покупают машины в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане, передают РИА Новости.

Фото на обложке: Unsplash

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