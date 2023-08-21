My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty, ювелиры пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата и другие события 21 августа.

Донатный сервис Boosty планируют продать, BMW и Audi ограничили доступ к ПО: главное 21 августа