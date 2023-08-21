Донатный сервис Boosty планируют продать, BMW и Audi ограничили доступ к ПО: главное 21 августа

Карина Пардаева
My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty, ювелиры пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата и другие события 21 августа.
Донатный сервис Boosty планируют продать, BMW и Audi ограничили доступ к ПО: главное 21 августаКарина Пардаева
Бизнес
- Управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей рассказала RB.RU, как выбрать проект для инвестиций и нарастить собственный капитал.
- Турецкая бытовая техника все популярнее среди россиян. Объем ее продаж за год вырос в полтора раза, пишут «Ведомости».
- My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty. Компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателям, среди возможных претендентов — VK.
- Ювелирные компании пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата, узнал «Ъ». Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений.
Транспорт
- Автопроизводители BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению (ПО).
- Средний чек на новые автомобили в России за первые полгода вырос на 12% — до 1,9 млн рублей. Чаще всего покупают машины в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане, передают РИА Новости.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Уход брендов Tassimo и Moccona, оплата улыбкой в «Азбуке вкуса»: главное 19 августа
- 2 Аналитики рассказали, как выбрать стартап для инвестиций
- 3 Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
- 4 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
- 5 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
ВОЗМОЖНОСТИ
21 августа 2023
21 августа 2023
24 августа 2023
Популярное
Новости
Пожар на складе Ozon, иск против Мельниченко, спрос на IT-специалистов в России: главное 20 августа
Архив rb.ru