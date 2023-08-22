Uniqlo завершил бизнес в России, «Яндекс.Маркет» будет производить мебель: главное 22 августа

Карина Пардаева
Японский ритейлер Uniqlo завершил деятельность в России, «Яндекс.Маркет» решил производить мебель под СТМ, MSD прекратит поставки в Россию зепатира и другие события 22 августа.
Uniqlo завершил бизнес в России, «Яндекс.Маркет» будет производить мебель: главное 22 августаКарина Пардаева
Бизнес
- «Яндекс.Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой в среднем ценовом сегменте.
- Японская одежная сеть Uniqlo окончательно отказалась от аренды магазинов в России. Сам ритейлер завершил деятельность в стране.
- Маркетплейсы и «Почта России» обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота. Сбор в 28 млрд рублей в год могут заменить обязательными услугами «Почты» для онлайн-магазинов.
- Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- За год количество веб-трекеров, собирающих информацию о пользователях на интернет-сайтах, выросло на 17,5% – с 40 млрд в конце июня 2022 года до 47 млрд в конце первого полугодия 2023 года, пишут «Ведомости».
Транспорт
- Калининградский автозавод «Автотор» расширяет линейку выпускаемых моделей сразу несколькими кроссоверами брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Тем не менее пока продажи собираемых на «Автоторе» Kaiyi и BAIC низкие, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Sergey Nivens /
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