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Названы самые популярные модели автомобилей на продажу с одним владельцем

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Аналитики «Авто.ру» выяснили, какие автомобили в 2022 году чаще всего продавались после одного владельца. После трех лет владения с одной записью в ПТС можно купить BMW третьей серии, Mazda 6, Skoda Karoq и Octavia.

Исследование также показало, что автомобилисты дольше всего не расстаются с премиальными моделями — на протяжении десяти лет. 

Названы самые популярные модели автомобилей на продажу с одним владельцем
  • Среди автомобилей не старше трех лет 76% продаются на «Авто.ру» с одной записью в ПТС. Реже всего в первые три года владения автомобилисты продают BMW третьей серии, Mazda 6, Skoda Karoq и Octavia. 
  • С BMW X3, а также BMW третьей и пятой серий автовладельцы прощаются только в течение пяти лет после покупки. У автомобилей в возрасте четырех-пяти лет доля моделей с одним владельцем достигает 45%. 
  • Сложнее всего купить машину из первых рук, если ее возраст составляет шесть–девять лет — таких вариантов на площадке всего 22%. В этом возрасте с одной записью в ПТС в первую очередь можно встретить в продаже премиальные автомобили — Audi A5, Audi A3, а также BMW первой и третьей серий. 
  • Лидеры по привязанности — Jaguar XF, Lexus IS и Volvo XC60. С этими машинами автомобилисты не расстаются на протяжении десяти лет. При этом доля автомобилей с возрастом до десяти лет с одной записью в ПТС составляет 9%

Фото на обложке: Unsplash

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