Аналитики «Авто.ру» выяснили, какие автомобили в 2022 году чаще всего продавались после одного владельца. После трех лет владения с одной записью в ПТС можно купить BMW третьей серии, Mazda 6, Skoda Karoq и Octavia.

Исследование также показало, что автомобилисты дольше всего не расстаются с премиальными моделями — на протяжении десяти лет.

Названы самые популярные модели автомобилей на продажу с одним владельцем