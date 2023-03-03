Названы самые популярные модели автомобилей на продажу с одним владельцем

Аналитики «Авто.ру» выяснили, какие автомобили в 2022 году чаще всего продавались после одного владельца. После трех лет владения с одной записью в ПТС можно купить BMW третьей серии, Mazda 6, Skoda Karoq и Octavia.
Исследование также показало, что автомобилисты дольше всего не расстаются с премиальными моделями — на протяжении десяти лет.
- Среди автомобилей не старше трех лет 76% продаются на «Авто.ру» с одной записью в ПТС. Реже всего в первые три года владения автомобилисты продают BMW третьей серии, Mazda 6, Skoda Karoq и Octavia.
- С BMW X3, а также BMW третьей и пятой серий автовладельцы прощаются только в течение пяти лет после покупки. У автомобилей в возрасте четырех-пяти лет доля моделей с одним владельцем достигает 45%.
- Сложнее всего купить машину из первых рук, если ее возраст составляет шесть–девять лет — таких вариантов на площадке всего 22%. В этом возрасте с одной записью в ПТС в первую очередь можно встретить в продаже премиальные автомобили — Audi A5, Audi A3, а также BMW первой и третьей серий.
- Лидеры по привязанности — Jaguar XF, Lexus IS и Volvo XC60. С этими машинами автомобилисты не расстаются на протяжении десяти лет. При этом доля автомобилей с возрастом до десяти лет с одной записью в ПТС составляет 9%
Фото на обложке: Unsplash
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