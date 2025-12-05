Авиабилеты в январе 2026-го подорожают в среднем на 70%: самые дорогие направления — Калининград, Сочи и Минводы
Билеты на новогодние праздники 2026-го подорожают на 70%
Фото: Oleksii Karamanov / Getty Images
Авиабилеты на 1 января 2026 года в среднем подорожают на 71,4% по сравнению с началом декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на анализ Ассоциации туроператоров России (АТОР). На 32 маршрутах рост превышает 50%, а на 15 направлениях достигает 100% и выше. Резкого снижения стоимости после праздников не ожидается — даже в первый рабочий день года билеты будут дороже декабрьских тарифов.
Средний рост цены на авиабилеты — больше 50%
Анализ АТОР проведён по 52 маршрутам — учитывались минимальные тарифы без багажа и стоимость перелётов с багажом. На 61% направлений стоимость выросла более чем наполовину.
Снижение цен наблюдается лишь на шести направлениях, что составляет 11,5%, а полностью неизменной стоимость осталась только на одном маршруте (АТОР его не раскрыла).
Средний рост тарифов составил +62,5% для перелётов без багажа и +53% — для тарифов с багажом. Стоимость провоза багажа также увеличилась: с 2679 руб. в декабре до 3132 руб. в январе.
Перелёты в Калининград, Сочи и Минводы подорожали сильнее всего
АТОР отмечает, что на большинстве популярных туристических маршрутов цены на 1 января 2026 года оказываются в 1,5–3 раза выше, чем на 1 декабря 2025-го. Конкретные примеры подтверждают динамику: перелёт в Калининград подорожал в среднем на 85%, в Сочи — на 84%, в Минеральные Воды — на 77%.
При этом есть маршруты, где стоимость упала. Так, на 1 января 2026-го тарифы снизились по направлениям Калининград—Москва (–35%) и Калининград—Санкт-Петербург (–18%).
Маршруты между крупными деловыми центрами — например, Москва—Новосибирск или Москва—Санкт-Петербург — показывают минимальный рост, от 10% до 66%. В АТОР связывают это с невысоким праздничным ажиотажем и стабильным деловым трафиком на этих линиях.
После новогодних праздников цены не снизятся
Главная особенность начала 2026 года — в первый рабочий день после новогодних праздников цены на авиабилеты не снижаются до прошлогодних значений. На 12 января 2026-го зафиксирован средний рост стоимости:
-
+21,9% — по минимальному тарифу без багажа,
-
+19,1% — по тарифам с багажом.
В АТОР поясняют, что после праздников цены снижаются, но не возвращаются к декабрьскому уровню, поскольку поток приезжающих из отпусков остаётся высоким.
Самые доступные перелёты в первый рабочий день 2026 года:
-
Москва—Калининград,
-
Санкт-Петербург—Москва,
-
Санкт-Петербург—Калининград,
-
Казань—Минводы.
- 1 Яндекс внедрил ИИ-систему для уборки снега: первым на автоматическое распределение задач перешло Подмосковье Яндекс внедрил ИИ в уборку снега в Подмосковье 05 декабря 2025, 11:00
- 2 Сервировка новогоднего стола в 2025-м обойдётся в 5 тыс. ₽: минимальный набор продуктов оценивается в 3590 ₽ Новогодний стол — 2026: сервировка обойдётся в 5 000 ₽ 04 декабря 2025, 21:15
- 3 Что подарить на Новый, 2026 год: топ и антитоп корпоративных подарков Какие корпоративные подарки норм, какие стрём: спросили у экспертов 04 декабря 2025, 20:00
- 4 Средняя цена квадратного метра в центре Москвы превысила 2 млн ₽ — за 5 лет разрыв с другими районами вырос до 50% Цена за квадратный метр в центре Москвы превысила 2 млн ₽ 04 декабря 2025, 19:15