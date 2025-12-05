Билеты на новогодние праздники 2026-го подорожают на 70%

Авиабилеты на 1 января 2026 года в среднем подорожают на 71,4% по сравнению с началом декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на анализ Ассоциации туроператоров России (АТОР). На 32 маршрутах рост превышает 50%, а на 15 направлениях достигает 100% и выше. Резкого снижения стоимости после праздников не ожидается — даже в первый рабочий день года билеты будут дороже декабрьских тарифов.

Средний рост цены на авиабилеты — больше 50%

Анализ АТОР проведён по 52 маршрутам — учитывались минимальные тарифы без багажа и стоимость перелётов с багажом. На 61% направлений стоимость выросла более чем наполовину.

Снижение цен наблюдается лишь на шести направлениях, что составляет 11,5%, а полностью неизменной стоимость осталась только на одном маршруте (АТОР его не раскрыла).

Средний рост тарифов составил +62,5% для перелётов без багажа и +53% — для тарифов с багажом. Стоимость провоза багажа также увеличилась: с 2679 руб. в декабре до 3132 руб. в январе.

Перелёты в Калининград, Сочи и Минводы подорожали сильнее всего

АТОР отмечает, что на большинстве популярных туристических маршрутов цены на 1 января 2026 года оказываются в 1,5–3 раза выше, чем на 1 декабря 2025-го. Конкретные примеры подтверждают динамику: перелёт в Калининград подорожал в среднем на 85%, в Сочи — на 84%, в Минеральные Воды — на 77%.

При этом есть маршруты, где стоимость упала. Так, на 1 января 2026-го тарифы снизились по направлениям Калининград—Москва (–35%) и Калининград—Санкт-Петербург (–18%).

Маршруты между крупными деловыми центрами — например, Москва—Новосибирск или Москва—Санкт-Петербург — показывают минимальный рост, от 10% до 66%. В АТОР связывают это с невысоким праздничным ажиотажем и стабильным деловым трафиком на этих линиях.

После новогодних праздников цены не снизятся

Главная особенность начала 2026 года — в первый рабочий день после новогодних праздников цены на авиабилеты не снижаются до прошлогодних значений. На 12 января 2026-го зафиксирован средний рост стоимости:

+21,9% — по минимальному тарифу без багажа,





+19,1% — по тарифам с багажом.





В АТОР поясняют, что после праздников цены снижаются, но не возвращаются к декабрьскому уровню, поскольку поток приезжающих из отпусков остаётся высоким.

Самые доступные перелёты в первый рабочий день 2026 года: