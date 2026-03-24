Авито Услуги начали тестировать функцию защиты сделок: заказ будет оплачиваться только после оказания услуги

Сервис Авито Услуги начал тестировать сервис защиты сделок в сегменте услуг. Как пояснили в компании, расчёты строятся по модели эскроу — исполнитель получает оплату только после подтверждения результата заказчиком. Пилот уже запущен в сегменте деловых услуг, а также тестируется в сферах ремонта и перевозок.

В спорных ситуациях подключается независимый арбитр

Новая функция по защите сделок на платформе разработана совместно с ООО «Авито Консалт».

Все параметры сделки — объём, суть задачи, срок и стоимость — фиксируются до начала оказания услуги. После этого заказчик подтверждает условия и оплачивает услугу, а средства резервируются до момента её завершения.

Расчёты внутри сервиса выстроены по принципу эскроу. Исполнитель получает деньги только после того, как заказчик принимает результат. В случае спорных ситуаций можно подключить независимого арбитра.

Компания планирует расширить охват сервиса

На текущем этапе сервис тестируется в нескольких сегментах:

деловые услуги: графический, веб- и мобильный дизайн, продвижение и реклама, бухгалтерия, тексты и переводы;

ремонт и отделка: 14 направлений, включая сантехнику, электрику, ремонт мебели, окон и балконов, укладку полов и плитки, поклейку обоев, штукатурные и кровельные работы;

«Перевозки и доставка».

По итогам пилотного тестирования компания планирует доработать механику, расширить сценарии использования и повысить удобство сервиса для пользователей.

Защищённые сделки должны снизить риски для обеих сторон

По данным исследования Авито Услуг, 48% заказчиков ожидают от подобных инструментов защиты от внезапного увеличения стоимости и нарушения договорённостей, а среди исполнителей 30% называют главным преимуществом гарантию оплаты: оказал услугу — деньги будут выплачены.

«Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях между заказчиками и исполнителями. На практике это нередко приводит к конфликтным ситуациям: от изменения стоимости во время оказания услуг, до отказа от оплаты или претензий к качеству выполненной услуги», — отметил старший директор Авито Услуг Александр Куроптев.

По его словам, пилотное тестирование защищённых сделок позволит проверить, как такие механизмы могут повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон.

Контекст

Рынок услуг и подработки стабильно развивается в России. По данным сервиса «Моё дело», 75% сотрудников совмещают основную работу с дополнительной занятостью. Почти половина — 47% — ищет подработку из-за нехватки дохода, а 40% формируют финансовую подушку.

Как выяснили аналитики SkillStaff, на рынке подработки остаются системные проблемы: некачественные вакансии, отказы без объяснений и отсутствие обратной связи.

Среди начинающих специалистов 52% чаще всего сталкиваются с молчанием работодателей, а 57% специалистов среднего уровня недовольны вакансиями из-за размытых задач и несоответствия зарплат.