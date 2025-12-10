Австралия официально запретила соцсети для детей до 16 лет

С 10 декабря 2025 года в Австралии заработал закон, запрещающий соцсетям создавать аккаунты для пользователей младше 16 лет, сообщает Reuters. Теперь платформы обязаны блокировать профили несовершеннолетних или выплачивать штрафы — до 49,5 млн австралийских долларов (около $33 млн).

Закон принят год назад — но вступил в силу только сейчас

Минимальный возраст для соцсетей был закреплён в законе об интернет-безопасности (ориг. — Online Safety Act) ещё в конце 2024 года, однако правительство сознательно отложило его вступление в силу. За прошедшие 12 месяцев были подготовлены все необходимые подзаконные акты, а также были уточнены критерии, по которым сервис признаётся социальной платформой.

С 10 декабря 2025 года соцсети обязаны предпринимать «разумные шаги для предотвращения доступа» детей на онлайн-ресурсы.

Под ограничения попали 10 крупнейших платформ

Под ограничения попадают сразу 10 платформ, среди них — Facebook*, Instagram*, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick и Reddit. Однако, как сообщает австралийское правительство, перечень будет обновляться по мере появления новых сервисов или изменения функционала существующих.

В Австралии в качестве основных критериев, определяющих соцсеть, выделили возможность публиковать материалы, взаимодействовать с другими пользователями и формировать социальные связи.

Закон также описывает исключения. Под возрастные требования не подпадают онлайн-игры и классические мессенджеры, если их основная функция — обмен сообщениями, а не формирование публичных взаимодействий. Однако приложения, совмещающие мессенджер и социальную ленту, могут попасть под регулирование.

Это «бан» не для детей — ответственность несут платформы

Правительство Австралии подчёркивает: подростки и родители не несут ответственности за нарушение требований. Закон не запрещает детям технически заходить в соцсети — он обязует сами платформы предотвращать создание и поддержание аккаунтов несовершеннолетних. Такая конструкция снижает нагрузку на семьи и делает регулирование односторонним: государство обращается к платформам, а не к пользователям.

Власти называют инициативу «отложенным доступом» к соцсетям, а не их строгим запретом. Главная цель нового закона — сократить влияние алгоритмов, повышающих экранное время, и ограничить доступ к контенту, который может негативно влиять на психику подростков.

Через два года после вступления закона в силу правительство проведёт независимый аудит его практической эффективности.

Платформы уже начали удалять аккаунты — в том числе TikTok и X

По данным австралийского правительства, за первые сутки TikTok заблокировал примерно 200 тыс. аккаунтов несовершеннолетних. Ещё «сотни тысяч» будут деактивированы в ближайшие дни. Всего под действие закона подпадает около 1 млн подростков.

Платформа X стала последней из крупных компаний, подтвердившей выполнение требований. Представители сервиса заявили, что автоматически отключат всех пользователей, не соответствующих возрастному порогу.

«Это не наш выбор, это требование австралийского закона», — сообщили в пресс-службе социальной сети X.

Контекст

Новый законопроект, вступивший в силу в Австралии, создавался на основе исследований, показывающих, что постоянное использование соцсетей усиливает тревожность, кибербуллинг, проблемы с самооценкой и воздействие дезинформации. Местное правительство считает, что подростки наиболее уязвимы к алгоритмическому влиянию, ведь именно социальные платформы подбирают контент, способный усиливать вредные психологические паттерны.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже назвал реформу «одним из крупнейших социальных изменений нашего времени».

*Meta, а также принадлежащие ей Instagram, Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ