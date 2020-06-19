«Авто.ру» начал отмечать объявления от собственников

Сервис «Авто.ру» начал отмечать объявления с машинами, продавцы которых подтвердили, что они их собственники. Об этом Rusbase рассказал представитель проекта.

Площадка проверит документы владельца и, если они в порядке, выделит его объявление специальным бейджем «Продает собственник».

Это бесплатная опция, продавцы могут воспользоваться ей по желанию.





Чтобы получить отметку в объявлении, продавцу нужно прислать в чат с поддержкой «Авто.ру» подтверждение того, что он является собственником автомобиля: фото СТС и водительского удостоверения (или паспорта). Модерация сервиса сверит эти данные с данными из объявления и, если информация совпадает, у объявления появится бейдж «Продает собственник».

Новая опция дает дополнительные гарантии, что покупатель не встретится с посредником, но не исключает случаи продажи автомобиля доверенным лицом.

Опция уже доступна на сайте и в мобильных приложениях «Авто.ру».

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