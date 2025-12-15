Пользователи «ВКонтакте» заработали на VK Donut 2,23 млрд ₽

В 2025 году авторы оригинального контента во «ВКонтакте» заработали на видео и нативных форматах в два раза больше, чем годом ранее. Рост доходов обеспечили развитие авторского контента и обновления инструментов монетизации на платформе, сообщили в пресс-службе компании. Наибольший вклад внесли донаты, нативная реклама и партнёрские программы.

Доходы от VK Donut выросли в 1,5 раза

Как сообщает платформа, сервис VK Donut показал рекордный результат за всю историю своего существования (с 2020 года). В 2025 году авторы контента в социальной сети получили через донаты 2,23 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Росту доходов способствовали новые функции сервиса: например, многоуровневые подписки и цели для сбора средств.

На продажах в VK зарабатывают микроинфлюенсеры — у них до 50 тыс. подписчиков

Количество рекламных интеграций через VK AdBlogger выросло в 2,5 раза. К сервису подключились более 69 тысяч сообществ.

Рост обеспечил формат рекламы товаров с процентом от продаж. Он оказался особенно востребован у микроинфлюенсеров: 79% авторов, зарабатывающих на продажах, — это сообщества с аудиторией до 50 тысяч подписчиков.

Фонд оригинальных авторов VK увеличил доходы участников в 1,6 раза

Для новых креаторов во «ВКонтакте» с февраля 2025 года работает Фонд оригинальных авторов. Программа помогает авторам выстраивать контент-стратегию и находить свою аудиторию. Помимо авторов сообществ «ВКонтакте», к участию позже подключили блогеров с других площадок экосистемы VK, таких как Дзен.

По итогам 2025 года средний доход участников фонда вырос в 1,6 раза, а доходы выпускников программы — более чем в три раза.

Количество креаторов в партнёрской программе выросло почти на четверть

После перезапуска партнёрской программы средний доход авторов уникального контента вырос в 8 раз. Программа поддерживает пользователей с оригинальным контентом и помогает им получать более стабильный доход.

По итогам 2025 года, количество подключившихся к программе авторов увеличилось на 22,6%.

Аудитория стала проявлять больше интереса к бизнес-сообществам

Наибольший интерес аудитории в 2025 году вызывал контент в категориях:

развлечения;





хобби и творчество;





бьюти-тематика;





сообщества по интересам;





образование;





блоги инфлюенсеров.

Отдельно во «ВКонтакте» отмечают рост сегмента бизнес-сообществ: в 2025 году их совокупная аудитория увеличилась на 292 млн подписчиков.

Вертикальные видео дали наибольшую вовлечённость

По итогам 2025 года ВКонтакте назвала вертикальные форматы главным фактором роста вовлечённости пользователей. Ежедневные просмотры клипов выросли на 42% год к году и достигли 3 млрд, а время просмотра коротких видео увеличилось вдвое. Число авторов клипов за год выросло на 45%.

Рост коротких видео повлиял и на коммуникации внутри платформы: время, проведённое пользователями в мессенджере ВКонтакте, выросло на 19%, а суммарная длительность звонков — более чем в 2,8 раза.