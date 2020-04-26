«Автоваз» и «Обувь России» вошли в список системообразующих предприятий

Минпромторг РФ внес 246 компаний в список системообразующих предприятий в сфере промышленности и торговли. Об этом говорится на сайте министерства.

В список попали компании из 15 отраслей: автомобильная и авиационная промышленность, судостроение, легкая промышленность и т.д. У каждой отрасли свои критерии.

Например, в число системообразующих компаний в сфере автомобильной промышленности попали предприятия с выручкой не менее 20 млрд рублей и штатом от 1 тысячи человек. Среди таких компаний — «Автоваз», «Рено Россия», «Фольксваген груп Рус», «Камаз».

Критерии для легкой промышленности — выручка не менее 2 млрд рублей и не менее 200 сотрудников. В число системообразующих в этой сфере вошли обувные компании «Юничел» и «Обувь России».

Минпромторг отмечает, что список будет дополняться новыми предприятиями. Кроме того, на этой неделе планируется утвердить перечень системообразующих компаний в фармацевтической промышленности, оптовой и розничной торговле и других отраслях.