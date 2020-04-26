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«Автоваз» и «Обувь России» вошли в список системообразующих предприятий

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Минпромторг РФ внес 246 компаний в список системообразующих предприятий в сфере промышленности и торговли. Об этом говорится на сайте министерства. 

«Автоваз» и «Обувь России» вошли в список системообразующих предприятий

В список попали компании из 15 отраслей: автомобильная и авиационная промышленность, судостроение, легкая промышленность и т.д. У каждой отрасли свои критерии. 

Например, в число системообразующих компаний в сфере автомобильной промышленности попали предприятия с выручкой не менее 20 млрд рублей и штатом от 1 тысячи человек. Среди таких компаний — «Автоваз», «Рено Россия», «Фольксваген груп Рус», «Камаз». 

Критерии для легкой промышленности — выручка не менее 2 млрд рублей и не менее 200 сотрудников. В число системообразующих в этой сфере вошли обувные компании «Юничел» и «Обувь России».  

Минпромторг отмечает, что список будет дополняться новыми предприятиями. Кроме того, на этой неделе планируется утвердить перечень системообразующих компаний в фармацевтической промышленности, оптовой и розничной торговле и других отраслях. 

Фото: Unsplash

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