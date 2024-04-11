В российских сетях почти иссякли запасы джина и водки Bacardi

В российских розничных сетях почти иссякли запасы рома Bacardi, джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose, выяснил РБК. Этих позиций практически не осталось в сетях X5 Group, а также в «Магнитах», «Красном & Белом» и на онлайн-витринах WineStyle.

Bacardi приостановила поставки продукции под некоторыми брендами в 2023 году. Российские сети успели к тому моменту создать значительные запасы. Их использовали для поставок в заведения общепита, сообщил гендиректор AST Леонид Рафаилов и добавил, что сейчас эти резервы почти иссякли.

Помимо указанных марок, Bacardi Ltd больше не поставляет виски Aberfeldy и текилу Patron, говорит источник издания.

В настоящее время Bacardi экспортирует в РФ преимущественно свой итальянский портфель. Это вермуты и игристые вина под брендом Martini. Рафаилов объясняет это геополитическими причинами: Италия, по его мнению, более лояльна РФ по сравнению с США.

Продукцию других торговых марок, принадлежащих компании, провозят по схеме параллельного импорта. Но эти поставки не компенсируют те объемы, которые производитель обеспечивал ранее, отмечает Рафаилов.

Какую продукцию Bacardi все еще можно купить в России

Сегодня на рынке представлены виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Напитки, помимо Dewar's, разливают на территории РФ на предприятии Novabev Group (ранее — Beluga Group), а также на мощностях Тульского винокуренного завода.

Из-за сокращения поставок юрлицо Bacardi в РФ — ООО «Бакарди Рус» — сократило чистую прибыль в 2023 году до 1,5 млрд рублей против 4,6 млрд рублей годом ранее.

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