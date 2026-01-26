Банки просят не давать ЦБ право влиять на срок действия карт

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил Госдуму убрать из второго пакета мер по борьбе с мошенничеством норму, которая позволяет Банку России устанавливать срок действия платёжных карт. Как выяснил «Коммерсант», банки считают, что это может ускорить вывод из обращения карт Visa и Mastercard. В ЦБ заявили, что не планируют отказываться от новой нормы.

Второй пакет мер против мошенничества включает около 20 нововведений

Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством — это правительственный законопроект, разработанный Минцифры и внесённый в Госдуму во второй половине 2025 года. Рассмотрение документа ожидается в феврале 2026-го.

Документ включает около 20 инициатив и расширяет систему «Антифрод». Если первый пакет, действующий с июня 2025 года, был сосредоточен на технических мерах, то второй усиливает ответственность и вводит новые обязательства для банков, операторов связи и цифровых платформ.

Ключевые меры второго пакета против мошенничества:

лимит на количество банковских карт: не более 20 на человека и не более 5 в одном банке;





право Банка России устанавливать предельный срок действия платёжных карт;





обязанность банков оперативно реагировать на сигналы из системы «Антифрод» — с приостановкой операций и проверками;





усиление контроля за картами, используемыми в мошеннических схемах, включая карты дропперов;





возможность сообщать о кибермошенничестве через портал «Госуслуги» и защищённый мессенджер Max с автоматическим уведомлением банков и операторов связи.

Конкретные предельные сроки действия банковских карт ЦБ определит уже после принятия закона.

Право ЦБ ограничивать срок действия карт — нарушает договор между банком и клиентом

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму отзыв на законопроект со вторым пакетом мер по борьбе с мошенничеством. Как сообщает «Коммерсант», в документе банки предлагают исключить норму, которая наделяет совет директоров Банка России правом устанавливать срок действия платёжных карт.

В НСФР считают, что такое полномочие является прямым вмешательством в гражданско-правовые отношения между банком и клиентом, поскольку срок действия карты закрепляется договором.

Кроме того, по мнению банков, мера затрагивает предпринимательскую деятельность, так как выпуск и перевыпуск карт зависят от экономических факторов — стоимости заготовок, наличия чипов, условий производства и налоговой нагрузки. Дополнительные ограничения могут ускорить вывод из обращения карт международных платёжных систем — например, Visa и Mastercard.

ЦБ поддерживает расширение полномочий

В Банке России подтвердили «Коммерсанту», что поддерживают включение права устанавливать срок действия карт в полномочия совета директоров регулятора. При этом в ЦБ заявили, что в ближайшее время вводить такие ограничения не планируют.

Регулятор напомнил, что практика продления срока действия карт появилась в 2020 году во время локдауна, когда перевыпуск был затруднён. Тогда это рассматривалось как вынужденная мера, под которую были адаптированы технологические решения. Сейчас, по мнению ЦБ, такой необходимости нет.

ЦБ хочет снизить риск мошенничества

В ЦБ отметили, что длительное использование одной и той же карты увеличивает вероятность компрометации её реквизитов. При этом регулятор указал, что карты международных платёжных систем, исключённых из реестра Банка России, постепенно выходят из обращения — их доля уверенно снижается.

Эту динамику подтверждают «Коммерсанту» и крупные банки-эквайеры: на текущий момент на платежи картами Visa и Mastercard приходится около 20% объёма операций. Для сравнения, в 2024 году их доля составляла 34,6%.

Банк России может устанавливать действие карт Visa и Mastercard с 2022 года

По оценкам экспертов «Коммерсанта», в России сейчас продолжает действовать до 100 млн карт международных платёжных систем. Как пояснил профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков, Банк России может устанавливать срок действия карт МПС уже с 2022 года — после принятия соответствующего закона.

По картам «Мир» регулятор также обладает таким правом как единственный акционер НСПК и может дать соответствующее распоряжение.

По мнению Алексея Войлукова, возможное ограничение срока действия карт может привести к ускоренному развитию альтернативных способов оплаты. Банки, по его словам, могут стимулировать клиентов переходить на платежи через СБП, QR-коды, биометрию или сервисы на базе Bluetooth.