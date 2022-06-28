Экс-глава Alibaba в России Марк Завадский стал совладельцем Asia Pacific

Управляющий директор группы компаний «Рики», а также экс-глава Alibaba Russia и вице-президент «Сбера» Марк Завадский стал совладельцем консалтинговой компании Asia Pacific. Сумма сделки и оценка компании не разглашаются.
Возглавлять компанию в качестве управляющего партнера продолжит основатель и гендиректор Андрей Можаев, говорится в сообщении маркетингового агентства.
Марк Завадский поможет главе компании «связями, экспертизой и опытом», написал он у себя в Facebook*.
Asia Pacific планирует развивать работу по маркетингу в Китае, а также предоставлять услуги по поиску товаров для локальных предприятий и выводу китайских брендов на российский рынок.
До конца года компания начнет сотрудничать с зарубежными компаниями, которые интересуются маркетингом и развитием электронной коммерцией в Китае.
Asia Pacific работает на рынке маркетинга в Китае уже четыре года. Среди клиентов Ozon, СDEK и ряд российских университетов и т. д.
Фото на обложке: Марк Завадский / Facebook*
*Cосцесть принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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