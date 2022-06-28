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Экс-глава Alibaba в России Марк Завадский стал совладельцем Asia Pacific

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Управляющий директор группы компаний «Рики», а также экс-глава Alibaba Russia и вице-президент «Сбера» Марк Завадский стал совладельцем консалтинговой компании Asia Pacific. Сумма сделки и оценка компании не разглашаются.

Экс-глава Alibaba в России Марк Завадский стал совладельцем Asia Pacific

Возглавлять компанию в качестве управляющего партнера продолжит основатель и гендиректор Андрей Можаев, говорится в сообщении маркетингового агентства. 

Марк Завадский поможет главе компании «связями, экспертизой и опытом», написал он у себя в Facebook*.

Asia Pacific планирует развивать работу по маркетингу в Китае, а также предоставлять услуги по поиску товаров для локальных предприятий и выводу китайских брендов на российский рынок.

До конца года компания начнет сотрудничать с зарубежными компаниями, которые интересуются маркетингом и развитием электронной коммерцией в Китае.

Asia Pacific работает на рынке маркетинга в Китае уже четыре года. Среди клиентов Ozon, СDEK и ряд российских университетов и т. д. 

Фото на обложке: Марк Завадский / Facebook*

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*Cосцесть принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

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