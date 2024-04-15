В нескольких парках Москвы ввели систему платной аренды беседок для шашлыков

В Москве запустили систему платной аренды беседок в парках для проведения отдыха с шашлыками. Стоимость аренды фиксированная и составляет 500 рублей за 4 часа пребывания. Майские праздники в 2024 году начинаются 28 апреля.
Власти Москвы запустили систему бронирования и платной аренды беседок в парках для проведения пикника с приготовлением шашлыков. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Для бронирования доступны семь зон московских парков и природных территорий. Это «Борисовские пруды» (48 беседок в зоне отдыха и одноименном парке), заказник «Лианозовский», «Кусково», «Кузьминки–Люблино», Серебряный бор, парк «Москворецкий».
Все доступные для аренды зоны оборудованы противопожарными мангалами, урнами для мусора, емкостями для угля и песка. Аренда беседки стоит 500 рублей за 4 часа, освободить ее нужно за 10 минут до окончания срока аренды.
Фото на обложке: ViktorVasilich /
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