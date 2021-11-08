Названы самые странные и бесполезные покупки россиян в «черную пятницу»

Аналитики назвали самые странные и бесполезные покупки, которые россияне совершают в «черную пятницу». Среди них, например, шуба на два размера меньше нужного или говорящий тостер. Исследование показало, что большинство не составляют список нужных покупок, но даже если он есть – не следуют ему.

Согласно исследованию «Райффайзенбанка», 64% россиян хотя бы раз совершали покупки в «черную пятницу». Остальные не верят, что на подобных распродажах можно сэкономить, в том числе не доверяют рекламе. Выяснилось, что многие товары в период распродажи стоили так же, что и до нее.

«Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби», – рассказали в «Райффайзенбанке».

В исследовании приняли участие около 3 тысяч человек. На основе их ответов аналитики выявили самые странные и бесполезные покупки, которые россияне совершали в «черную пятницу»:

брелок в виде стручка гороха;

пузырьковый светильник;

платье для кошки;

костюм клоуна;

ящерица;

говорящий тостер;

пуховик с растрепанным воротником;

шуба на два размера меньше нужного.

31% респондентов сказали, что могли бы обойтись без половины вещей, купленных в «черную пятницу». Небольшая часть опрошенных – 2,5% – считают все покупки, сделанные на ноябрьской распродаже, абсолютно бесполезными.

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