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Названы самые странные и бесполезные покупки россиян в «черную пятницу»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики назвали самые странные и бесполезные покупки, которые россияне совершают в «черную пятницу». Среди них, например, шуба на два размера меньше нужного или говорящий тостер. Исследование показало, что большинство не составляют список нужных покупок, но даже если он есть – не следуют ему.

Названы самые странные и бесполезные покупки россиян в «черную пятницу»

Согласно исследованию «Райффайзенбанка», 64% россиян хотя бы раз совершали покупки в «черную пятницу». Остальные не верят, что на подобных распродажах можно сэкономить, в том числе не доверяют рекламе. Выяснилось, что многие товары в период распродажи стоили так же, что и до нее.

«Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби», – рассказали в «Райффайзенбанке».

В исследовании приняли участие около 3 тысяч человек. На основе их ответов аналитики выявили самые странные и бесполезные покупки, которые россияне совершали в «черную пятницу»:

  • брелок в виде стручка гороха;
  • пузырьковый светильник;
  • платье для кошки;
  • костюм клоуна;
  • ящерица;
  • говорящий тостер;
  • пуховик с растрепанным воротником;
  • шуба на два размера меньше нужного.

31% респондентов сказали, что могли бы обойтись без половины вещей, купленных в «черную пятницу». Небольшая часть опрошенных – 2,5% – считают все покупки, сделанные на ноябрьской распродаже, абсолютно бесполезными.

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Фото на обложке: Martynova Anna / Shutterstock

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