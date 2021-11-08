Названы самые странные и бесполезные покупки россиян в «черную пятницу»

Аналитики назвали самые странные и бесполезные покупки, которые россияне совершают в «черную пятницу». Среди них, например, шуба на два размера меньше нужного или говорящий тостер. Исследование показало, что большинство не составляют список нужных покупок, но даже если он есть – не следуют ему.
Согласно исследованию «Райффайзенбанка», 64% россиян хотя бы раз совершали покупки в «черную пятницу». Остальные не верят, что на подобных распродажах можно сэкономить, в том числе не доверяют рекламе. Выяснилось, что многие товары в период распродажи стоили так же, что и до нее.
«Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби», – рассказали в «Райффайзенбанке».
В исследовании приняли участие около 3 тысяч человек. На основе их ответов аналитики выявили самые странные и бесполезные покупки, которые россияне совершали в «черную пятницу»:
- брелок в виде стручка гороха;
- пузырьковый светильник;
- платье для кошки;
- костюм клоуна;
- ящерица;
- говорящий тостер;
- пуховик с растрепанным воротником;
- шуба на два размера меньше нужного.
31% респондентов сказали, что могли бы обойтись без половины вещей, купленных в «черную пятницу». Небольшая часть опрошенных – 2,5% – считают все покупки, сделанные на ноябрьской распродаже, абсолютно бесполезными.
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Фото на обложке: Martynova Anna /
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