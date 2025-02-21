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РКН разблокировал агрегатор криптообменников BestChange

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange. В ведомстве заявили, что там больше нет информации, которая нарушает законы России. BestChange был заблокирован 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.

РКН разблокировал агрегатор криптообменников BestChange
  1. Новости

«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация», — объяснили «РИА Новости» в пресс-службе РКН.

10 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что ограничили доступ к BestChange «в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере». Какие конкретно законы нарушил агрегатор, в РКН не пояснили.

О блокировке BestChange 9 февраля написали его представители. По их словам, на время ограничения доступа сервис продолжил работу. Старший аналитик агрегатора Никита Зуборев отмечал, что в случае, если «все пойдет по стандартному сценарию», разблокировка может занять около недели.

  • Роскомнадзор ранее блокировал BestChange как минимум трижды — в 2017-м, 2019-м и 2020 годах, однако юристы компании каждый раз добивались разблокировки, отмечал РБК. Основанием для ограничения в прошлый разы называлось размещение информации о биткоине, противоречащее федеральным законам.
  • По данным на сайте BestChange, сервис работает с 2007 года и «помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами электронной валюты».

Фото на обложке: We Are / Getty Images

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