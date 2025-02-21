РКН разблокировал агрегатор криптообменников BestChange
Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange. В ведомстве заявили, что там больше нет информации, которая нарушает законы России. BestChange был заблокирован 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.
- Новости
«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация», — объяснили «РИА Новости» в пресс-службе РКН.
10 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что ограничили доступ к BestChange «в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере». Какие конкретно законы нарушил агрегатор, в РКН не пояснили.
О блокировке BestChange 9 февраля написали его представители. По их словам, на время ограничения доступа сервис продолжил работу. Старший аналитик агрегатора Никита Зуборев отмечал, что в случае, если «все пойдет по стандартному сценарию», разблокировка может занять около недели.
- Роскомнадзор ранее блокировал BestChange как минимум трижды — в 2017-м, 2019-м и 2020 годах, однако юристы компании каждый раз добивались разблокировки, отмечал РБК. Основанием для ограничения в прошлый разы называлось размещение информации о биткоине, противоречащее федеральным законам.
- По данным на сайте BestChange, сервис работает с 2007 года и «помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами электронной валюты».
Фото на обложке: We Are / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 Роскомнадзор подтвердил требования об удалении VPN из магазинов приложений В марте ведомство направилло рекордное количество запросов в Google Play 25 марта 11:00
- 2 РКН объяснил причину блокировки агрегатора криптообменников BestChange Он был заблокирован за нарушения законодательства в финансовой сфере 10 февраля 22:00
- 3 К Минцифры обратились с запросом о разблокировке западных соцсетей При продаже более 50% бизнеса российским инвесторам 27 января 12:05
- 4 В Госдуме заявили о высокой вероятности блокировки WhatsApp Там отметили, что мессенджер «используют террористы» 23 декабря 18:09