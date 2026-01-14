Россия заняла 46-е место в рейтинге паспортов в 2026-м

Россия в 2026 году заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов Henley Passport Index, поднявшись сразу на четыре позиции по сравнению с 2025 годом. Рост обеспечили безвизовые соглашения, заключённые в 2025-м. В текущем году обладатели российского паспорта могут посетить без визы 113 стран.

Россия заняла одну позицию с Турцией

По данным рейтинга Henley Passport Index, в 2026-м Россия улучшила результат — теперь она находится на одной позиции с Турцией. Граждане обеих стран могут посещать 113 государств без предварительного оформления виз.

Рост позиции России в рейтинге совпал с расширением безвизовых соглашений в 2025 году:

Китай : с 15 сентября 2025 года действует пробный безвизовый период для граждан России сроком до 30 дней. Взаимный безвиз установлен до 14 сентября 2026 года.

: с 15 сентября 2025 года действует пробный безвизовый период для граждан России сроком до 30 дней. Взаимный безвиз установлен до 14 сентября 2026 года. Иордания : с 13 декабря граждане двух стран могут находиться без визы до 30 дней за поездку и не более 90 дней в год. С такими же условиями с 2025 года действуют соглашения с Оманом и Мьянмой .

: с 13 декабря граждане двух стран могут находиться без визы до 30 дней за поездку и не более 90 дней в год. С такими же условиями с 2025 года действуют соглашения с и . Саудовская Аравия : стороны подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев всех типов паспортов. Предварительно, режим начнёт действовать в начале 2026 года.

Также Россия ведёт переговоры о введении безвизового режима с Бахрейном.

Сингапур сохранил лидерство второй год подряд

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Сингапур. Гражданам этого государства доступны 192 страны без виз, что является лучшим показателем в рейтинге 2026 года.

В десятку рейтинга, где многие позиции занимают сразу несколько государств, входят Япония и Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, большинство стран Евросоюза, а также Великобритания и США.

Афганистан — в конце списка

На последнем месте рейтинга находится Афганистан. Владельцам афганского паспорта доступны 24 безвизовых направления, следует из данных Henley & Partners.

Помимо Афганистана, в конце списка находятся Сирия, Ирак, Йемен, Пакистан и Сомали — страны с наименьшим числом безвизовых направлений.

Контекст

Henley Passport Index — один из самых цитируемых мировых рейтингов паспортов. Список составляет компания Henley & Partners на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В индекс входят 199 паспортов и 227 направлений, включая не только государства, но и зависимые территории. Чем больше таких направлений — тем выше позиция страны в рейтинге.

За время существования индекса глобальная «паспортная свобода» заметно выросла: если в 2006 году в усреднённом показателе паспорт давал доступ примерно к 58 странам, то к 2025 году — к 109 направлениям.

Лидеры рейтинга традиционно остаются одними и теми же — страны с широкой сетью безвизовых соглашений. В 2025 году верхние позиции занимали Сингапур и Япония, за ними следовали страны ЕС и Южная Корея. При этом в 2025-м США впервые в истории индекса опустились до 12-го места, уступив ряду азиатских и европейских стран.