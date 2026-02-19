Бизнес просит Минцифры пересмотреть условия доступа к данным пользователей: реформа ускорит обучение ИИ

Представители индустрии обратились к властям с предложением изменить действующие правила оборота данных. По их оценке, действующие нормы сдерживают развитие нейросетей в России. Как сообщает «Коммерсант», письмо в Минцифры направила Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая крупные технологические компании — в том числе Сбер, Яндекс и VK.

персональных данных, которые были зашифрованы или обезличены, для обучения ИИ

Статус обезличенной информации непонятен

Ключевая инициатива АБД — уточнить, какие сведения являются информацией, которую компания не имеет права выдавать третьим лицам. Речь идет о той информации, которую обезличили или подвергли шифрованию и восстановить её невозможно.

В АБД обращают внимание, что сегодня:

операторы не могут передавать информации за пределы собственной инфраструктуры;

компании не могут объединять массивы информации, которые были собраны для достижения разных целей;

даже безвозвратное обезличивание без согласия субъекта остаётся под запретом.

По оценке ассоциации, при такой конфигурации любая передача данных фактически не совсем легальна, что ограничивает развитие аналитических инструментов и ИИ-продуктов.

Компании из разных отраслей не могут обмениваться данными

Отдельное предложение АБД касается масштабирования открытых правил взаимодействия между программами, работающих в разных сегментах экономики. В ассоциации указывают, что крупные компании собирают большие объёмы информации внутри собственных экосистем, но не могут поделиться обезличенными данными с партнёрами из других направлений экономики.

По мнению авторов письма, это не даёт развиваться конкуренции на рынке, а также тормозит появление новых программ на базе больших данных.

Понятие набора данных нужно закрепить на законодательном уровне

АБД также предлагает утвердить новую законодательную норму, в которой будет определено понятие набора данных в качестве объекта имущественных прав. В ассоциации считают, что отсутствие правового статуса и рыночного оборота датасетов не позволяет рассматривать их как полноценный экономический ресурс.

Кроме того, в письме содержится предложение предоставить компаниям доступ к государственным данным бесплатно либо без дополнительной наценки сверх затрат на их предоставление.

Банки и маркетплейсы могут сопротивляться решению Минцифры

Эксперты «Коммерсанта» признают, что объём доступных данных для обучения моделей действительно ограничен. Источник «Коммерсанта» отметил, что на рынке чувствуется дефицит обучающих массивов. Другой собеседник добавил, что при сохранении текущих барьеров генеративные решения в России могут столкнуться не с технологическими ограничениями, а с нехваткой данных.

В то же время представители отрасли предупреждают о возможном противодействии нововведениям. Эксперты, чьи слова приводит «Коммерсант», отмечают, что расширение обмена данными может вызвать сопротивление со стороны крупных игроков — прежде всего банков и маркетплейсов, для которых информационные массивы являются коммерческим активом и элементом конкурентной стратегии.

В Минцифры сообщили, что предложения ассоциации находятся на рассмотрении и оцениваются с точки зрения целесообразности.