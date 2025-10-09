Яндекс Практикум запустил курс по инклюзии для бизнеса

Яндекс Практикум запустил бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности. Программа научит специалистов создавать интерфейсы и сервисы, удобные для людей с разными особенностями здоровья. В курсе весь собран опыт Яндекса, который уже несколько лет системно развивает доступные технологии в своих продуктах.

Цифровая доступность как конкурентное преимущество

По данным исследования НАФИ и Агентства стратегических инициатив, из-за недоступности товаров и услуг для людей с инвалидностью российский бизнес ежемесячно теряет около 4,8 млрд рублей. Пользователи с ограниченными возможностями здоровья активно взаимодействуют с цифровыми сервисами, а значит, доступность онлайн-продуктов напрямую влияет на расширение клиентской базы и рост лояльности.

В преддверии Всемирного дня инклюзии, который отмечается 10 октября, Яндекс запустил курс, призванный помочь компаниям встроить принципы инклюзии в свои продукты. Он объясняет, почему инклюзивные решения важны не только для пользователей, но и для бизнеса, и показывает, что внедрение подобных интерфейсов может быть простым и системным.

Самое важное — всего за 12 часов

Материалы курса основаны на практическом опыте команды Яндекса, которая уже несколько лет развивает цифровую доступность своих сервисов Программа рассчитана примерно на 12 часов обучения и включает в себя шесть модулей:

«Основы инклюзии»;

«Цифровая доступность в интерфейсах»;

«Инклюзивные фичи»;

«Исследования в инклюзивном подходе»;

«Работа после релиза»;

«Этичная коммуникация».

В материалах есть разбор реальных кейсов компании и других брендов, а также набор инструментов для проектирования и тестирования доступных интерфейсов. Участники узнают, как изучать потребности пользователей с инвалидностью, адаптировать контент, учитывать юридические аспекты и аргументировать ценность инклюзии внутри бизнеса.

«Доступность — не опция, а норма»

Развитие инклюзии в цифровых продуктах, по словам Василины Дрогичинской, руководителя направления «Инклюзия в Яндексе», — это не про технологию, а про людей и их разнообразные сценарии взаимодействия с сервисами.

«Каждый из нас сталкивается с ограничениями: когда держишь ребёнка и заняты руки — помогает голосовой помощник, с возрастом ухудшается зрение — выручает увеличение размера текста на экране. Мы хотим показать, что доступность — это не дополнительная опция, а норма и основа хорошего пользовательского опыта», — говорит Василина Дрогичинская, руководитель направления «Инклюзия в Яндексе».

Она отмечает, что продуманная цифровая доступность делает продукты не только удобнее для пользователей, но и выгоднее для бизнеса: компании, которые учитывают потребности разных групп, получают более широкую аудиторию и повышают её лояльность.





Фото: Westend61 / Getty Images