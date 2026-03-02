Бизнес в России всё активнее использует ИИ-агентов: каждый четвёртый помогает с техподдержкой клиентов и банкингом

Около 25% ИИ-агентов во всём российском бизнесе используются для поддержки клиентов, HR-консультаций и банковских операций, следует из данных исследования Yandex B2B Tech. Кроме того, бизнес активно применяет агентов для анализа клиентских обращений и обработки юридических документов. Всего на платформе Yandex Al Studio ежедневно запускаются порядка 200 уникальных агентов, а клиентская база превышает 40 тыс. компаний.

86% пользователей ИИ-агентов — малый и средний бизнес

Основная часть пользователей ИИ-агентов — 86% — приходится на представителей малого и среднего предпринимательства. Чаще всего компании прибегают к нейросетям для автоматизации рабочих процессов. Так, девелоперы и риелторы с их помощью подбирают объекты недвижимости, управляющие организации обрабатывают обращения в сфере ЖКХ, а научные лаборатории задействуют их для настройки и диагностики оборудования.

Встречаются и нестандартные сценарии: отдельные клиенты применяют ИИ-агентов для мониторинга новостей, анализа чрезвычайных ситуаций и даже формирования подсказок в компьютерных играх.

С помощью Yandex AI Studio создают визуал для презентаций прямо в редакторе

Инструменты Yandex AI Studio уже встроены в рабочие процессы компаний из разных сфер, автоматизируя как творческие, так и рутинные задачи. Так, в сервисе Slider Ai с их помощью решают задачи визуального контента. Как отметила СМО компании Евгения Бурейко, качественная и оперативная генерация изображений — обязательное условие эффективной работы с бизнес-презентациями. По её словам, благодаря интеграции с Yandex AI Studio пользователи могут создавать уникальные картинки прямо в редакторе, что положительно сказывается на их лояльности и вовлечённости.

Олег Муранов, технический директор студии анимации «Петербург», активно использует ИИ-агентов для онбординга новых сотрудников не только с текстовми пояснениями, но и с визуальными материалами. Внедрение в процесс нейросетей позволило снизить число обращений в службу поддержки и сделать процесс вхождения в должность более простым и быстрым.

Контекст

Ещё в октябре 2025 года Yandex B2B Tech фиксировал пятикратный рост ежедневного потребления нейросетей в облаке, а прогнозируемая выручка Yandex AI Studio на тот момент достигала 1,2 млрд рублей. Клиентская база платформы к сентябрю 2025 года превысила 40 тыс. компаний, почти половина из которых — крупный бизнес.

Тогда же в Яндексе отмечали, что ключевым драйвером стал переход от экспериментов к системной автоматизации. Компании начали использовать ИИ для анализа документов, ускорения клиентского сервиса и обработки заявок.

Лидером по популярности остаётся YandexGPT (62,7% трафика), за ним следуют Qwen3-235b от Alibaba и GPT-OSS от OpenAI.