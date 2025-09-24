Ближайшие 3 года — без изменений: специальный налоговый режим для самозанятых продлится до конца 2028-го
Самозанятые сохранят специальный налоговой режим до 2028-го
Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил, что до 2028 года налоговый режим для самозанятых останется неизменным. Такое заявление он сделал 24 сентября в Совете Федерации. Ранее Решетников предлагал начать разговор о новом порядке работы частных лиц, который мог бы прийти на смену нынешнему режиму.
Упрощённая отчётность — новый стандарт рынка
Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года. Его ключевые условия: ставка 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами или ИП. Это позволило десяткам миллионов людей выйти из тени и платить налоги без лишней бюрократии.
Экспериментальный режим даёт возможность легально получать доход от самостоятельной деятельности без дополнительных взносов. Такой формат оказался одним из самых масштабных проектов в сфере налогового администрирования последних лет.
Изменения будут — но не сейчас
По словам Максима Решетникова, обсуждать будущее налогового режима для самозанятых стоит начинать заранее. Министр отметил, что новые подходы нужно рассматривать не изолированно, а вместе с другими системами налогообложения — например, упрощённой схемой и режимом для индивидуальных предпринимателей.
Он отметил, что ждать до конца 2028 года нецелесообразно. По его словам, концепцию нужно серьёзно проработать уже в 2026 году, представить возможные решения и, при необходимости, начать их внедрение поэтапно, чтобы к 2029-му изменения не стали неожиданностью для бизнеса и граждан. При этом до завершения 10-летнего периода никаких изменений в режиме самозанятых не будет.
«До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция Правительства», — подытожил министр экономического развития Максим Решетников.
Масштабы самозанятости в России
На конец августа 2025-го в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых: за год их количество увеличилось на 3 млн. Для сравнения: в августе 2024-го их было 11,2 млн. Режим оказался массовым инструментом для легализации доходов и дал ощутимый прирост налоговой базы.
Такой масштаб привлекает внимание государства. Система работает, но вместе с ростом появляются и новые вопросы — от «налогового арбитража» до конкуренции с классическим наймом. Чем больше самозанятых, тем громче звучат дискуссии о том, как встроить их в общую налоговую архитектуру.
Контекст
Вопрос налогового арбитража на рынке труда поднимается не впервые: по словам Максима Решетникова, компании, активно использующие льготные режимы, оказываются в более выгодном положении по сравнению с классическим бизнесом. Из-за этого нагрузка различается принципиально: при классических трудовых договорах работодатель обязан уплачивать НДФЛ и социальные взносы, тогда как при работе через самозанятых речь идёт лишь о налоге на профессиональный доход.
Эта разница требует корректировки. По словам главы Минэкономразвития, сам режим изначально задумывался для работы «физлицо с физлицом», но массовое подключение компаний создаёт риск трансформации трудовых отношений. Решетников уточнял, что вместе с Минфином и ФНС правительство обсуждает, как сделать систему более сбалансированной.
Официально никаких решений до 2028 года принято не будет. Но сам факт обсуждений за три года до окончания эксперимента показывает: рынок меняется — налоговый ландшафт для миллионов людей в России также может измениться.
