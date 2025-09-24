Самозанятые сохранят специальный налоговой режим до 2028-го

Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил, что до 2028 года налоговый режим для самозанятых останется неизменным. Такое заявление он сделал 24 сентября в Совете Федерации. Ранее Решетников предлагал начать разговор о новом порядке работы частных лиц, который мог бы прийти на смену нынешнему режиму.

Упрощённая отчётность — новый стандарт рынка

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года. Его ключевые условия: ставка 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами или ИП. Это позволило десяткам миллионов людей выйти из тени и платить налоги без лишней бюрократии.

Экспериментальный режим даёт возможность легально получать доход от самостоятельной деятельности без дополнительных взносов. Такой формат оказался одним из самых масштабных проектов в сфере налогового администрирования последних лет.

Изменения будут — но не сейчас

По словам Максима Решетникова, обсуждать будущее налогового режима для самозанятых стоит начинать заранее. Министр отметил, что новые подходы нужно рассматривать не изолированно, а вместе с другими системами налогообложения — например, упрощённой схемой и режимом для индивидуальных предпринимателей.

Он отметил, что ждать до конца 2028 года нецелесообразно. По его словам, концепцию нужно серьёзно проработать уже в 2026 году, представить возможные решения и, при необходимости, начать их внедрение поэтапно, чтобы к 2029-му изменения не стали неожиданностью для бизнеса и граждан. При этом до завершения 10-летнего периода никаких изменений в режиме самозанятых не будет.

«До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция Правительства», — подытожил министр экономического развития Максим Решетников.

Масштабы самозанятости в России

На конец августа 2025-го в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых: за год их количество увеличилось на 3 млн. Для сравнения: в августе 2024-го их было 11,2 млн. Режим оказался массовым инструментом для легализации доходов и дал ощутимый прирост налоговой базы.

Такой масштаб привлекает внимание государства. Система работает, но вместе с ростом появляются и новые вопросы — от «налогового арбитража» до конкуренции с классическим наймом. Чем больше самозанятых, тем громче звучат дискуссии о том, как встроить их в общую налоговую архитектуру.

Контекст

Вопрос налогового арбитража на рынке труда поднимается не впервые: по словам Максима Решетникова, компании, активно использующие льготные режимы, оказываются в более выгодном положении по сравнению с классическим бизнесом. Из-за этого нагрузка различается принципиально: при классических трудовых договорах работодатель обязан уплачивать НДФЛ и социальные взносы, тогда как при работе через самозанятых речь идёт лишь о налоге на профессиональный доход.

Эта разница требует корректировки. По словам главы Минэкономразвития, сам режим изначально задумывался для работы «физлицо с физлицом», но массовое подключение компаний создаёт риск трансформации трудовых отношений. Решетников уточнял, что вместе с Минфином и ФНС правительство обсуждает, как сделать систему более сбалансированной.

Официально никаких решений до 2028 года принято не будет. Но сам факт обсуждений за три года до окончания эксперимента показывает: рынок меняется — налоговый ландшафт для миллионов людей в России также может измениться.