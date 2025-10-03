Блогеров обязали передавать Роскомнадзору права администратора на управление Telegram-каналом
Блогеров обязали передавать права на канал боту РКН
Роскомнадзор ввёл новый регламент регистрации Telegram-каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков. Теперь блогеры обязаны запускать официального бота и передавать ему права администратора на управление каналом. Без этого верификация невозможна, а реклама в незарегистрированных каналах — под запретом.
Другого пути верификации нет
Процедура регистрации Telegram-канала в государственном реестре блогеров теперь включает подтверждение владения через Telegram-бота, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Блогер должен из своего личного аккаунта запустить бота и ввести номер регистрации из «Госуслуг». После этого бот сверяет данные и получает технические права — в частности, возможность добавлять участников в канал. Без запуска бота регистрация аннулируется.
«Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», — говорится в официальном сообщении ведомства.
По факту, это первый случай в российском регулировании соцсетей, когда для доступа к рекламному рынку необходимо делегировать административный доступ боту, связанному с государственным регулятором.
Без реестра блогеров монетизация контента запрещена
Регистрация в госреестре обязательна для всех блогеров, чья аудитория превышает 10 тыс. подписчиков, — правило действует с ноября 2024 года. Это касается не только Telegram, но и других соцсетей — в том числе ВКонтакте, Одноклассников, Дзена и Rutube.
Если блогер не прошёл верификацию, рекламодателям запрещено размещать у него рекламные интеграции. За нарушение грозит штраф — до 500 тысяч рублей для юрлиц. Кроме того, запрещены репосты и цитирование публикаций незарегистрированных блогеров с более 10 тысяч человек.
Сам Роскомнадзор вправе запросить блокировку профиля — и соцсеть обязана выполнить требование.
Контекст
Telegram долгое время оставался одной из наименее формализованных площадок в России: так, мессенджер до сих пор не открыл своё представительство на территории страны.
Запуск процедуры через бота и «Госуслуги» означает: для монетизации аудитории канал должен быть не просто прозрачным — он должен быть легитимирован государством на техническом уровне. Блогерам, работающим с аудиторией 10k+, предстоит выбор: остаться в тени и лишиться рекламодателей или пройти регистрацию под наблюдением бота
Фото: Bronek Kaminski / Getty Images
