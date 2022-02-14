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Владельцы машин BMW оказались самыми лояльными к марке автомобиля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы автомобилей BMW реже других изменяют марке при покупке автомобиля, показало исследование. Самыми нелояльными к бренду оказались владельцы Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche.

Владельцы машин BMW оказались самыми лояльными к марке автомобиля

Каждый третий владелец автомобиля марок BMW и Kia при покупке нового автомобиля на первичном рынке выбирает ту же марку, следует из результатов исследования «Авто.ру». Такая же доля респондентов оказалась лояльной к бренду Hyundai.

Что касается вторичного рынка – более 50% владельцев BMW, Lada и Mercedes-Benz остаются преданными марке при смене автомобиля.

«Постоянный рост цен и дефицит предложений в течение последнего года привели к тому, что автолюбители при смене автомобиля кроме любимых марок стали активнее рассматривать и более доступные варианты», – отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Лидерами антирейтинга по лояльности владельцев к брендам стали Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche. Розничные цены на автомобили последней в январе выросли на 5%.

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Фото на обложке: Artur_Nyk / Shutterstock

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