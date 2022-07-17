Boeing снизил прогнозы по поставкам новых самолетов и по пассажиропотоку

Американская корпорация The Boeing Company прогнозирует снижение востребованности своей продукции в ближайшие годы и связывает это с «неопределенностью» в отношении поставок реактивных самолетов высокого давления в РФ, а также с глобальным экономическим кризисом, который назревает в связи с напряженной ситуацией вокруг украинского конфликта и антироссийских санкций.
По данным Bloomberg, планы компании на годовую поставку самолетов до 2041 года после мартовского ухода компании с отечественного рынка существенно изменились.
Если ранее корпорация намеревалась поставить клиентам 43610 новых самолетов до указанного года, то теперь она оценивает свои возможности в 41170 летательных аппаратов.
Непосредственно в Россию Boeing планировал передать порядка 1,5 тыс. самолетов в ближайшие 20 лет, но теперь наша страна «больше не целевой рынок» для компании.
Изменили аналитики Boeing и прогноз по годовому пассажиропотоку: раньше его рост оценивался в 4%, а сейчас снизился до 3,8%.
Как отмечает вице-президент Boeing по маркетингу в коммерческом сегменте Даррен Халст, к снижению спроса на новые самолеты привел украинский конфликт и связанный с ним напрямую глобальный экономический кризис.
Фото на обложке: Justin Hu / Unsplash
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