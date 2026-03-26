Более 90% российских компаний не получают отдачи от внедрения ИИ — мешают внутренние процессы бизнеса

В новом исследовании более 90% российских компаний признались, что пока не получают системной отдачи от ИИ. Большинство проектов по внедрению искусственного интеллекта остаются на стадии экспериментов. В большинстве случаев внедрение тормозят внутренние процессы.

Только 8% российских компаний заметили ощутимый эффект от ИИ

Аналитический портал «ИТ-инфраструктура» провёл опрос среди 140 руководителей ИТ-подразделений компаний из финансового, промышленного, телекоммуникационного, государственного и ИТ-секторов. Выяснилось, что в 45% случаев внедрение ИИ остаётся на стадии пилотов или локальных решений, в 29% — на стадии планирования запуска ИИ-решений.

24% респондентов признают, что затраты на внедрение пока превышают измеримую пользу. Ещё 20% компаний говорят, что видят только косвенные результаты. И только 8% фиксируют ощутимый экономический эффект от внедрения ИИ — например, рост выручки, снижение затрат или повышение продуктивности.

Как отмечает лидер продукта Nova AI от разработчика инфраструктурного ПО Orion soft Никита Векессер, пилотные проекты — это только первый шаг к внедрению ИИ. Без системного подхода, чётких KPI и закреплённой ответственности за каждым специалистом добиться реальной окупаемости невозможно.

Консультант по технологиям в компаниях «Мегафон», Grow Food, «Самокат» Алиса Анкушева в колонке для Russian Business говорила, что внедрение нейросетей без перестройки процессов часто оказывается не рабочим инструментом, а лишь имитацией изменений.

Главным барьером для результата стали не технологии, а сами компании

Основным ограничением для внедрения ИИ участники опроса назвали внутренние процессы компаний. Так, 57% респондентов указали на сложные согласования внутри команд, требования безопасности и комплаенса самого бизнеса. Ещё 43% считают проблемой недостаточную готовность ИТ-инфраструктуры, включая вычислительные мощности, сети и системы хранения данных.

Внедрение ИИ требует от компаний не только технологий, но и организационной подготовки, поясняет инженер-исследователь ФГАУ «ЦИТ» Тимур Гумеров. Эксперт сравнивает интеграцию ИИ по сложности с внедрением CRM-систем и отмечает, что процесс требует комплексной подготовки.

«Реальная интеграция ИИ в бизнес — это не халява. Нужны вложения, кропотливая работа и много времени», — подчеркивала в колонке для Russian Business, Алиса Анкушева, консультант по технологиям в компаниях «Мегафон», Grow Food, «Самокат».

Бизнес стал чаще выбирать ИИ-решения, которые можно быстро внедрить

Для 68% участников исследования ключевым фактором для выбора технологий стали производительность и технологическая зрелость ИИ-решений, для 64% — стоимость и окупаемость инвестиций. Лишь 27% участников опроса считают важными поддержку российских ИТ-поставщиков и соблюдение требований регуляторов безопасности данных.

Как отмечает ведущий менеджер производителя ИТ-оборудования YADRO Глеб Маркевич, российский рынок делает выбор в пользу зрелых решений, которые можно быстро внедрить и масштабировать.

Руководитель подразделения К2 НейроТех Александр Рожков добавляет, что компании всё чаще отказываются от идеи строить собственную уникальную инфраструктуру под ИИ и выбирают готовые решения, чтобы сократить сроки внедрения и снизить риски.

Алиса Анкушева, консультант по технологиям в компаниях «Мегафон», Grow Food, «Самокат», в колонке для Russian Business подчёркивала, что бизнесу важно сначала понять, зачем ему ИИ и какой результат он хочет получить, а уже потом выбирать инструмент. Иначе нейросеть может оказаться менее полезной, чем уже существующие решения.

Контекст

Авторы исследования считают, что российский рынок ИИ переходит от стадии общего интереса к технологии к этапу осознанного внедрения. Ключевым фактором становится способность компаний выстроить комплексный подход: от организационной готовности до выбора зрелых решений и масштабирования работающих кейсов.

Бизнес чаще всего использует нейросети там, где много рутинных и повторяющихся задач. Например, в аналитике и работе с данными, маркетинге и контенте, клиентском сервисе, HR и первичной работе с документами. В обзоре про нейросети для бизнеса Russian Business отмечал, что ИИ даёт наибольший эффект в понятных прикладных сценариях, а финальный результат всё равно требует проверки человеком.