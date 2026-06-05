ИИ — первая технология, «хакнувшая» мозг: Герман Греф на ПМЭФ–2026 рассказал о рисках в развитии нейросетей

Искусственный интеллект стал первой технологией в истории, которая поставила перед собой задачу «хакнуть человеческий мозг», заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ–2026. По его словам, мир уже невозможно представить без ИИ, а чрезмерная концентрация на регулировании рисков может отбросить страны назад в технологической гонке.

Скорость развития ИИ превзошла самые смелые прогнозы

Одной из главных тем разговора стал искусственный интеллект. Герман Греф заявил, что сегодня о рисках ИИ говорят очень много, однако это не отменяет огромного значения технологии для экономики и общества.

«Мне кажется, сегодня как раз о рисках говорят даже иногда больше, чем они того заслуживают. Но это та технология, где риски надо обсуждать. Мир не будет таким, какой он есть. Это касается каждого человека», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По словам главы Сбербанка, если сегодня полностью убрать технологии искусственного интеллекта, многие привычные сервисы и процессы перестанут работать. Он также отметил, что именно ИИ лежит в основе большинства технологических изменений, которые происходят сейчас в мире.

«Искусственный интеллект — первая технология, который поставил перед собой задачу “хакнуть” человеческий мозг. Ни одна другая технология этого не делала», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, скорость развития технологии оказалась выше даже самых смелых прогнозов, а общество, компании и государственные институты пока не успевают адаптироваться к происходящим изменениям.

Европа выбыла из мировой гонки ИИ из-за чрезмерного регулирования

По мнению Германа Грефа, в отношении искусственного интеллекта люди, компании и государства сегодня выбирают одну из двух моделей поведения:

становятся «хозяевами процесса» и пытаются управлять изменениями;

концентрируются на рисках и «занимают позицию жертвы».

Глава Сбербанка считает, что чрезмерная концентрация на рисках способна затормозить развитие технологий и привести к потере конкурентоспособности. В качестве примера он привёл Европу.

«[Концентрация на рисках] произошла с Европой, они превентивно начали регулировать риски, и они выбыли из большой гонки искусственного интеллекта. На карте лидеров искусственного интеллекта нет Европы», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка отдельно подчеркнул, что России важно поддерживать компании и команды, которые занимаются развитием искусственного интеллекта.

Глава Сбера читает новости, отобранные искусственным интеллектом

Во время интервью глава Сбера также рассказал о своей ежедневной рутине. По его словам, он просыпается около 5:30 утра, а первый час дня посвящает чтению.

Герман Греф рассказал, что обычно просыпается около 5:30 утра и старается придерживаться одного и того же распорядка дня. По его словам, костюм он надевает редко — как правило, не чаще одного раза в неделю.

Первый час после пробуждения глава Сбербанка посвящает чтению. Сначала он просматривает агрегированные новости, которые ему подбирает искусственный интеллект, затем читает материалы по профессиональным темам и художественную литературу. После этого около двух часов занимается спортом: бегает на улице в любую погоду, делает растяжку и силовые упражнения.

Общение — главный источник знаний для человека

Рассуждая о том, как человек развивается, Герман Греф сослался на исследование Гарварда, согласно которому основным источником знаний остаётся общение с другими людьми.

«70% всех наших знаний мы получаем из общения с людьми. <...> Это то, что дает нам концентрированный опыт и мотивацию для того, чтобы проникнуть в суть каких-то процессов. И в этом смысле это абсолютно незаменимая вещь», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В будущем изменится всё, кроме человека

Отвечая на вопрос о будущем, Герман Греф отказался называть себя футуристом и признался, что не готов делать прогнозы даже на три года вперёд.

При этом он считает, что искусственный интеллект радикально изменит способы работы, передвижения и устройства, которыми пользуются люди. Однако фундаментальные человеческие качества останутся прежними.

«Мы будем перемещаться иначе, мы будем работать иначе. У нас все наши девайсы и все, что нас окружает, что является вспомогательным для нас, оно будет совершенно иным. Но мы останемся людьми», — подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, главная задача технологий заключается в том, чтобы помочь человеку лучше понять себя и ответить на вопрос о собственном предназначении.