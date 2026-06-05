«Лаборатория Касперского» показала смартфон, который «невозможно взломать» — устройство работает на собственной ОС

«Лаборатория Касперского» представила на ПМЭФ-2026 прототип мобильного устройства на базе собственной операционной системы KasperskyOS, сообщал «Коммерсант». Глава компании Евгений Касперский назвал его телефоном, который «невозможно взломать». Пока выпущены лишь несколько десятков устройств; когда устройство поступит в продажу, пока неизвестно.

Системные приложения смартфона работают изолированно друг от друга

В компании пояснили Russian Business, что формулировку «невозможно взломать» не стоит воспринимать буквально. Фактически архитектура операционной системы KasperskyOS делает атаки «экономически нецелесообразными» для злоумышленников.

Особенность KasperskyOS в том, что хакер, обнаружив уязвимость в приложении или одном из компонентов системы, не сможет автоматически получить контроль над всем устройством. Каждый процесс в операционной системе работает в изолированном домене безопасности, а взаимодействие между ними регулируется специальными политиками доступа.

Когда начнутся продажи — пока неизвестно

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули Russian Business, что не занимаются производством смартфонов, как ранее сообщали СМИ. Компания разрабатывает мобильную версию собственной операционной системы KasperskyOS.

«Мобильная версия операционной системы KasperskyOS находится в активной фазе исследований и разработок. Мы проводим исследование и ведем разработку мобильной ОС на прототипах различных мобильных устройств, среди которых есть устройства как восточных, так и отечественных производителей», — сообщили Russian Business в «Лаборатории Касперского».

Сроки старта продаж смартфонов с KasperskyOS пока не раскрываются.

KasperskyOS не конкурирует с Android или iOS

Разработчики не рассматривают KasperskyOS как конкурента Android или iOS, сообщили в пресс-службе компании. Основная задача проекта — создание платформы для профессиональных мобильных устройств, используемых в критической инфраструктуре и отраслях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«При этом мобильная версия KasperskyOS имеет удобный графический интерфейс, базовый набор приложений из коробки и возможность портировать или разрабатывать дополнительные приложения под требования заказчиков», — передали Russian Business в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В настоящий момент решение доступно участникам программы раннего доступа – заказчикам и партнёрам «Лаборатории Касперского». Они могут оценить основные возможности мобильной операционной системы KasperskyOS и базовый набор приложений.

Операционная система KasperskyOS создана компанией с нуля и не зависит от зарубежных разработок

В компании сообщили Russian Business, что разработка никак не связана с иностранными технологиями

«Поскольку cамая критичная часть системы – ядро и ключевые сервисы – создана в «Лаборатории Касперского» с нуля, мы не зависим от зарубежных разработок», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Проведение независимых тестов на проникновение и аудитов безопасности запланировано на более поздних этапах разработки, когда система приблизится к коммерческой версии.