Половина предпринимателей среднего и малого бизнеса платят за нейросети: 38% тратят на ИИ до 3000 рублей в месяц

Более половины владельцев малого и среднего бизнеса оплачивают доступ к ИИ или расширенным функциям сервисов на основе ИИ. Согласно опросу «Т-Бизнес-секретов», результаты которого приводит Forbes, 38% предпринимателей тратят на такие сервисы не более 3000 руб. в месяц. При этом 37% используют только бесплатные инструменты.

Почти половина бизнеса уже применяет ИИ

По данным опроса, 49% владельцев малого и среднего бизнеса хотя бы раз задействовали искусственный интеллект для решения рабочих задач.

Самыми востребованными сервисами стали:

ChatGPT — его применяют 77% опрошенных;

DeepSeek — 64%;

Gemini от Google — 49%;

«Алиса AI» — 38%.

Эксперты связывают популярность ChatGPT с его массовостью и узнаваемостью. DeepSeek, в свою очередь, востребован благодаря бесплатному доступу и работе в России без ограничений.

55% предпринимателей используют нейросети для генерации контента

Около 55% предпринимателей применяют ИИ для подготовки текстов, генерации картинок и видеоматериалов, а также для обсуждения стратегических вопросов развития бизнеса.

Для 52% ИИ помогает в поддержке клиентов, расшифровке аудио- и видеоматериалов, а также в голосовом взаимодействии.

Каждый третий предприниматель считает ИИ угрозой для бизнеса

Основными барьерами для внедрения нейросетей основатели бизнеса называют сомнения в достоверности информации и трудности при формулировке запросов. 35% респондентов опасаются, что ИИ может искажать факты или ссылаться на устаревшие данные. Ещё 29% признаются, что не знают, как правильно сформулировать задачу, чтобы получить корректный результат.

При этом только 27% респондентов считают искусственный интеллект угрозой для бизнеса. По их мнению, технологии способны заменить часть функций человека или повлиять на занятость.

Контекст

В 2025 году бизнесу пришлось преодолевать несколько системных ограничений при внедрении искусственного интеллекта. Компании чаще всего сталкиваются с четырьмя основными проблемами:

дефицит специалистов, способных встроить нейросети в операционные процессы и обеспечить контроль метрик и информационной безопасности;

вариативность генеративных моделей, когда один и тот же запрос приводит к разным результатам;

низкое качество и фрагментированность данных, что снижает устойчивость эффекта от внедрения ИИ;

значительные затраты на инфраструктуру, из-за которых бизнес вынужден искать более компактные модели и экономичные архитектурные решения.

В 2025 году использование нейросетей во многих компаниях стало частью повседневных процессов и происходит практически «в фоновом режиме». ИИ активно применяется для обработки видеозвонков и аудиозадач. Это позволяет увеличить количество обработанных звонков в 1,5–2 раза без роста штата.