Половина предпринимателей среднего и малого бизнеса платят за нейросети: 38% тратят на ИИ до 3000 рублей в месяц
ChatGPT и DeepSeek стали самыми популярными ИИ-сервисами у бизнеса
Более половины владельцев малого и среднего бизнеса оплачивают доступ к ИИ или расширенным функциям сервисов на основе ИИ. Согласно опросу «Т-Бизнес-секретов», результаты которого приводит Forbes, 38% предпринимателей тратят на такие сервисы не более 3000 руб. в месяц. При этом 37% используют только бесплатные инструменты.
Почти половина бизнеса уже применяет ИИ
По данным опроса, 49% владельцев малого и среднего бизнеса хотя бы раз задействовали искусственный интеллект для решения рабочих задач.
Самыми востребованными сервисами стали:
- ChatGPT — его применяют 77% опрошенных;
- DeepSeek — 64%;
- Gemini от Google — 49%;
- «Алиса AI» — 38%.
Эксперты связывают популярность ChatGPT с его массовостью и узнаваемостью. DeepSeek, в свою очередь, востребован благодаря бесплатному доступу и работе в России без ограничений.
55% предпринимателей используют нейросети для генерации контента
Около 55% предпринимателей применяют ИИ для подготовки текстов, генерации картинок и видеоматериалов, а также для обсуждения стратегических вопросов развития бизнеса.
Для 52% ИИ помогает в поддержке клиентов, расшифровке аудио- и видеоматериалов, а также в голосовом взаимодействии.
Каждый третий предприниматель считает ИИ угрозой для бизнеса
Основными барьерами для внедрения нейросетей основатели бизнеса называют сомнения в достоверности информации и трудности при формулировке запросов. 35% респондентов опасаются, что ИИ может искажать факты или ссылаться на устаревшие данные. Ещё 29% признаются, что не знают, как правильно сформулировать задачу, чтобы получить корректный результат.
При этом только 27% респондентов считают искусственный интеллект угрозой для бизнеса. По их мнению, технологии способны заменить часть функций человека или повлиять на занятость.
Контекст
В 2025 году бизнесу пришлось преодолевать несколько системных ограничений при внедрении искусственного интеллекта. Компании чаще всего сталкиваются с четырьмя основными проблемами:
- дефицит специалистов, способных встроить нейросети в операционные процессы и обеспечить контроль метрик и информационной безопасности;
- вариативность генеративных моделей, когда один и тот же запрос приводит к разным результатам;
- низкое качество и фрагментированность данных, что снижает устойчивость эффекта от внедрения ИИ;
- значительные затраты на инфраструктуру, из-за которых бизнес вынужден искать более компактные модели и экономичные архитектурные решения.
В 2025 году использование нейросетей во многих компаниях стало частью повседневных процессов и происходит практически «в фоновом режиме». ИИ активно применяется для обработки видеозвонков и аудиозадач. Это позволяет увеличить количество обработанных звонков в 1,5–2 раза без роста штата.
- Смайлики букетов и электронные открытки — худшие подарки на 8 Марта: 46% женщин хотели бы получить деньги Цветы и конфеты хотят получить в подарок лишь 30% женщин 26 февраля 2026, 14:45
- Рост рынка микрофинансовых организаций впервые за два года ушёл в минус: по итогам 2025 года он замедлился до 13% В конце 2025 года объем рынка снизился на 6 млрд рублей 26 февраля 2026, 12:56
- Вместо бумажных документов — QR-код: мессенджер Max запустил Цифровой ID для подтверждения возраста пользователей Воспользоваться им можно в крупнейших ритейл-сетях и на маркетплейсах 25 февраля 2026, 21:00
- В России стали на 60% чаще оспаривать штрафы каршеринга: в 2025 году компенсации водителям превышают 200 тыс. ₽ Суды требуют от сервисов доказательств вины и размера ущерба 25 февраля 2026, 20:30