Больше половины россиян чувствуют цифровую усталость: 88% на связи весь день, 19% проверяют уведомления даже ночью
Уведомления на телефоне раздражают 46% жителей России
Фото: Фото: FreshSplash / Getty Images
64% россиян чувствуют цифровую усталость, но лишь 17% готовы действительно ограничить время онлайн, говорится в исследовании «АльфаСтрахования». Главные раздражители — нескончаемые уведомления, рабочие переписки и негатив в соцсетях. При этом 88% опрошенных продолжают оставаться на связи почти круглосуточно, даже если это ухудшает сон и усиливает тревожность.
Основные раздражители — рабочие, домовые и родительские чаты
По данным опроса 1321 человек из разных регионов, для 46% причиной цифровой усталости стали постоянные уведомления от компаний и сервисов. Ещё 41% указывают на чаты в мессенджерах, а 38% — на конфликты и негативные комментарии в соцсетях.
Каждый четвёртый признаётся, что устал не столько от технологий, сколько от чувства невозможности выйти из сети.
Больше всего раздражают вынужденные коммуникации: 53% опрошенных, которые не любят чаты, считают рабочие переписки основным источником стресса. 31% хотели бы полностью отказаться от домовых чатов, а четверти неприятны переписки родителей по школьным и внеурочным занятиям детей.
46% весь день на связи из-за работы, 39% — из-за семьи
Лишь 12% россиян могут полностью выключить телефон хотя бы на день. Остальные 88% вынуждены оставаться доступными по разным причинам. У 46% это связано с работой — причём потребность быть на связи сохраняется и после окончания рабочего дня. У 39% — с ответственностью перед семьёй: детьми, пожилыми родителями или близкими.
Ещё 12% опрошенных работают в сферах, где постоянное использование гаджетов — часть профессиональных обязанностей: клиентские коммуникации, онлайн-продажи, сервисные чаты и цифровые платформы.
19% проверяют уведомления на телефоне хотя бы раз за ночь
31% респондентов чувствуют себя некомфортно, если смартфон выключен или разряжен. 2% признались, что испытывают тревогу или лёгкую панику, если оказываются без связи дольше нескольких часов.
87% респондентов используют гаджеты перед сном — чаще всего для чтения новостей и просмотра видео. 66% предпочитают пассивно потреблять контент, а не общаться — люди хотят «отключить голову», но не связь.
Только 3% полностью отключают устройства на ночь. 72% держат телефон на тумбочке или под подушкой, а 19% хотя бы раз за ночь проверяют уведомления.
Россияне не хотят отказываться от технологий
Несмотря на усталость, большинство не стремится отключаться. 43% считают, что главное средство борьбы — сокращение количества уведомлений, а не полный отказ от цифровых сервисов.
Эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова в материале Russian Business о цифровом взаимодействии в компаниях отмечает, что избыток рабочих чатов, календарь созвонов «в два слоя» и отсутствие чётких правил усиливают выгорание сотрудников.
«То, что в компании на двадцать человек работает как “семейный чат”, в компании на двести превращается в бардак, а на две тысячи — в апокалипсис», — говорит эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова.
По её словам, решение начинается не с цифрового детокса, а с пересборки процессов и введения понятных правил взаимодействия.
- 1 Эмоции вместо дорогих гаджетов: детские новогодние желания «подешевели» почти в три раза — с 8 до 3 тысяч ₽ Подарки к Новому году: запросы детей снизились до 3 тысяч ₽ 27 ноября 2025, 17:00
- 2 Нейросети берут на себя рекрутинг: HeadHunter, Сбер и Яндекс Практикум запустили ИИ-сервисы для помощи в найме Найти работу в России теперь можно с помощью ИИ-сервисов 27 ноября 2025, 16:03
- 3 Количество выданных льготных ипотек снизилось на 23% в 2025-м — но доля в общем объёме выросла на 78% Льготная ипотека в 2025-м показала снижение на 23% 27 ноября 2025, 11:19
- 4 Бизнес в России готовится сокращать расходы в 2026-м — эксперты призывают не надеяться на «временный эффект» Бизнес в России сокращает расходы на маркетинг в 2026-м 26 ноября 2025, 19:30