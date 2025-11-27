Уведомления на телефоне раздражают 46% жителей России

64% россиян чувствуют цифровую усталость, но лишь 17% готовы действительно ограничить время онлайн, говорится в исследовании «АльфаСтрахования». Главные раздражители — нескончаемые уведомления, рабочие переписки и негатив в соцсетях. При этом 88% опрошенных продолжают оставаться на связи почти круглосуточно, даже если это ухудшает сон и усиливает тревожность.

Основные раздражители — рабочие, домовые и родительские чаты

По данным опроса 1321 человек из разных регионов, для 46% причиной цифровой усталости стали постоянные уведомления от компаний и сервисов. Ещё 41% указывают на чаты в мессенджерах, а 38% — на конфликты и негативные комментарии в соцсетях.

Каждый четвёртый признаётся, что устал не столько от технологий, сколько от чувства невозможности выйти из сети.

Больше всего раздражают вынужденные коммуникации: 53% опрошенных, которые не любят чаты, считают рабочие переписки основным источником стресса. 31% хотели бы полностью отказаться от домовых чатов, а четверти неприятны переписки родителей по школьным и внеурочным занятиям детей.

46% весь день на связи из-за работы, 39% — из-за семьи

Лишь 12% россиян могут полностью выключить телефон хотя бы на день. Остальные 88% вынуждены оставаться доступными по разным причинам. У 46% это связано с работой — причём потребность быть на связи сохраняется и после окончания рабочего дня. У 39% — с ответственностью перед семьёй: детьми, пожилыми родителями или близкими.

Ещё 12% опрошенных работают в сферах, где постоянное использование гаджетов — часть профессиональных обязанностей: клиентские коммуникации, онлайн-продажи, сервисные чаты и цифровые платформы.

19% проверяют уведомления на телефоне хотя бы раз за ночь

31% респондентов чувствуют себя некомфортно, если смартфон выключен или разряжен. 2% признались, что испытывают тревогу или лёгкую панику, если оказываются без связи дольше нескольких часов.

87% респондентов используют гаджеты перед сном — чаще всего для чтения новостей и просмотра видео. 66% предпочитают пассивно потреблять контент, а не общаться — люди хотят «отключить голову», но не связь.

Только 3% полностью отключают устройства на ночь. 72% держат телефон на тумбочке или под подушкой, а 19% хотя бы раз за ночь проверяют уведомления.

Россияне не хотят отказываться от технологий

Несмотря на усталость, большинство не стремится отключаться. 43% считают, что главное средство борьбы — сокращение количества уведомлений, а не полный отказ от цифровых сервисов.

Эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова в материале Russian Business о цифровом взаимодействии в компаниях отмечает, что избыток рабочих чатов, календарь созвонов «в два слоя» и отсутствие чётких правил усиливают выгорание сотрудников.

«То, что в компании на двадцать человек работает как “семейный чат”, в компании на двести превращается в бардак, а на две тысячи — в апокалипсис», — говорит эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова.

По её словам, решение начинается не с цифрового детокса, а с пересборки процессов и введения понятных правил взаимодействия.