Большинство россиян избегают «невидимых» брендов: 74% не готовы покупать товары компаний без упоминаний в интернете
74% россиян не покупают у компаний без онлайн-присутствия
Большинство россиян перестали доверять компаниям, о которых невозможно найти информацию в интернете. Согласно опросу PR Perfect, 74% покупателей не готовы приобретать товары у брендов без цифрового следа. Исследование показывает: отсутствие информации в сети стало критическим фактором восприятия стабильности и прозрачности бизнеса.
Онлайн-присутствие продавцов стало обязательным условием для большинства
Опрос охватил более 1000 респондентов старше 18 лет. Авторы исследования отмечают, что цифровой след становится частью базовых ожиданий потребителей.
Наличие сайта, отзывов и публикаций в СМИ воспринимается участниками опроса как необходимый элемент доверия. 74% респондентов отказываются от покупки, если бренд не представлен в онлайн-пространстве.
Недоверие распространяется и на оценку стабильности бизнеса
Отсутствие публичной информации о компании воспринимается респондентами как потенциальный риск. Они связывают дефицит сведений с возможной нестабильностью или непрозрачностью работы бизнеса.
Кристина Петрова, основатель коммуникационного агентства PR Perfect, подчеркнула, что информация сегодня стала «таким же элементом продукта, как цена или качество», а её отсутствие респонденты воспринимают настороженно. Она отметила, что присутствие в сети — это уже необходимость, влияющая на доступ компании как к аудитории, так и к рынку труда.
Онлайн-репутация влияет на цену, которую готовы платить покупатели
Исследование показывает, что 32% респондентов готовы переплатить за товар, если бренд имеет качественное и заметное присутствие в интернете. Оценка готовности платить больше распределилась следующим образом:
-
30% покупателей готовы платить на 50% и более выше;
-
36% — если разница в цене не превышает 10%;
-
менее 20% — при удорожании до 20%;
-
14% — при разнице до 50%.
Ключевые источники доверия
Респонденты указали несколько факторов, которые формируют доверие к компании в интернете.
Наиболее значимыми оказались:
-
качественный сайт — 38%;
-
публикации в СМИ — 21%;
-
активные аккаунты компании в соцсетях — 21%;
-
амбассадоры бренда — 21%.
Эти элементы, по данным исследования, воспринимаются как базовые атрибуты прозрачности и устойчивости бизнеса.
Цифровая репутация становится обязательной частью публичного образа компаний
Комментируя результаты исследования, основатель PR Perfect Кристина Петрова отметила, что онлайн-присутствие перестало быть одним из элементов имиджа и стало ключевым инструментом в коммуникации с клиентами и рынком. Она подчеркнула, что компании, которые игнорируют цифровую среду, рискуют потерять доверие как покупателей, так и потенциальных сотрудников.
Контекст
Рост значимости цифрового следа в оценке бизнеса отражает изменения в поведении пользователей, привыкших получать информацию о товарах и услугах ещё до контакта с брендом. Компании расширяют активность в сети, инвестируют в собственные площадки, SMM и работу с медиа. На фоне высокой конкуренции заметность и прозрачность становятся инструментами удержания клиентов и укрепления репутации. В условиях насыщенности рынка именно наличие проверяемой информации в интернете становится простым и доступным способом подтверждения надёжности компании для потребителей.
