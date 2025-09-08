МAX мессенджер удалил 67 тыс. аккаунтов за август

Центр безопасности МАХ подвёл итоги своей работы в августе. За месяц было заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов и удалено свыше 13 тысяч вредоносных файлов. Чаще всего причина блокировок — попытки рассылки спама, а для аккаунтов с мошенническими действиями вводится пожизненный бан.

Массовые блокировки аккаунтов

Большая часть из 67 тысяч заблокированных аккаунтов пыталась рассылать спам. Сюда входят массовые рекламные сообщения, ссылки на подозрительные сайты и контент, используемый для фишинговых атак. Подобная активность фиксировалась как в личных переписках, так и в групповых чатах.

Значительная доля блокировок пришлась на профили, использованные в мошеннических схемах. Речь идёт о попытках перевести деньги через подставные сервисы, распространении вредоносных ссылок и обмане пользователей при денежных транзакциях. Для таких нарушителей вводится пожизненный запрет на работу с сервисом, чтобы исключить повторное использование аккаунтов для незаконных действий.

Работа с жалобами пользователей

В августе пользователи отправили в Центр безопасности почти 27 тысяч жалоб через встроенную кнопку «Пожаловаться». Все обращения фиксировались и обрабатывались в режиме 24/7. Среднее время реакции на жалобу составило 3 минуты 58 секунд — это позволяет блокировать подозрительные действия практически в реальном времени.

Аккаунт потенциального мошенника проверяется за считаные минуты, и в случае подтверждения нарушений его деятельность блокируется.

Антифрод-технологии от Сбера

Центр безопасности дополняет ручную работу специалистов автоматизированными системами. В основе лежат антифрод-технологии Сбера, которые анализируют поведение пользователей по множеству параметров. Система выявляет аномалии: массовые рассылки с одного устройства, необычные транзакции, резкие изменения активности.

Алгоритмы способны распознавать не только явных мошенников, но и случаи, когда пользователь действует под влиянием злоумышленников, например, выполняет переводы по навязанным инструкциям. В таких ситуациях система блокирует операцию и останавливает подозрительную активность до её завершения.

Круглосуточный мониторинг

Работа автоматических алгоритмов сочетается с круглосуточным мониторингом от специалистов Центра безопасности. Команда в режиме 24/7 проверяет обращения, отслеживает новые угрозы и контролирует общий уровень безопасности системы.

Сочетание технологий и человеческого контроля обеспечивает многоуровневую защиту. Если алгоритмы фиксируют подозрительное поведение, специалисты дополнительно проверяют инциденты и принимают окончательные решения. Это снижает вероятность ошибок и усиливает доверие пользователей к результатам блокировок.

Контекст

Резкий рост аудитории МАХ напрямую увеличивает нагрузку на службу безопасности. К началу сентября число пользователей превысило 30 млн, хотя ещё 19 августа сервис сообщал только о 18 млн. Таким образом, за две недели аудитория увеличилась более чем на 12 млн человек.

Параллельно растут объёмы коммуникации: ежедневно в мессенджере совершается свыше 8 млн звонков, а общее количество сообщений превышает 1 млрд. За первые дни сентября пользователи записали и отправили 3 млн видеосообщений-кружков. Масштабы взаимодействий делают систему безопасности критическим элементом платформы: любая задержка в обработке жалоб может затронуть сотни тысяч человек одновременно.