На Breakfast deal расскажут, как развивать бренд на международном рынке

3 декабря Startech.vc организует бизнес-завтрак для предпринимателей, на котором обсудят развития бренда на международном рынке.

Среди приглашенных гостей — Дарья Керценбаум, вице-президент по развитию бренда и корпоративных коммуникаций группы компаний ABBYY, и Анна Путинцев, Founder & CEO стартапа Incymo.ai. Модерировать мероприятие будет Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Russia.

Завтрак пройдет в ресторане «Дом культур» на Сретенке, 25. Подробнее — на сайте.