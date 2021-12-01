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На Breakfast deal расскажут, как развивать бренд на международном рынке

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

3 декабря Startech.vc организует бизнес-завтрак для предпринимателей, на котором обсудят развития бренда на международном рынке.

На Breakfast deal расскажут, как развивать бренд на международном рынке

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Среди приглашенных гостей — Дарья Керценбаум, вице-президент по развитию бренда и корпоративных коммуникаций группы компаний ABBYY, и Анна Путинцев, Founder & CEO стартапа Incymo.ai. Модерировать мероприятие будет Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Russia.

Завтрак пройдет в ресторане «Дом культур» на Сретенке, 25. Подробнее — на сайте

Фото на обложке: Fotyma / Shutterstock

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