На Breakfast deal расскажут, как развивать бренд на международном рынке

3 декабря Startech.vc организует бизнес-завтрак для предпринимателей, на котором обсудят развития бренда на международном рынке.
Среди приглашенных гостей — Дарья Керценбаум, вице-президент по развитию бренда и корпоративных коммуникаций группы компаний ABBYY, и Анна Путинцев, Founder & CEO стартапа Incymo.ai. Модерировать мероприятие будет Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Russia.
Завтрак пройдет в ресторане «Дом культур» на Сретенке, 25. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Fotyma /
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