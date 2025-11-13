Skims от Ким Кардашьян привлёк $225 млн при оценке в $5 млрд

Бренд корректирующего белья Skims, основанный Ким Кардашьян и предпринимателем Йенсом Греде, достиг оценки в $5 млрд после нового раунда инвестиций на $225 млн. Как сообщает BBC, бренд планирует расширяться за пределы США, а продажи в 2025 году превысят $1 млрд. Среди инвесторов — Goldman Sachs, один из крупнейших банков в мире.

Skims будет задавать стандарты индустрии моды

CEO Skims Дженс Греде подчеркнул, что подобные финансовые достижения демонстрируют доверие инвесторов к долгосрочной стратегии бренда и его потенциал выйти на новый уровень. По его оценке, продажи Skims в 2025 году превысят $1 млрд, что позволяет компании уже сейчас ставить долгосрочные амбициозные цели.

Компания планирует использовать финансирование для расширения линейки белья, создания спортивной коллекции, а также открытие новых магазинов в США и за рубежом. Кардашьян отметила, что инвестиции позволят Skims продолжать создавать инновации в отрасли.

«Мы готовы вывести Skims на новый уровень, продолжая задавать стандарты индустрии», — заявила Ким Кардашьян.

Пока — франшизы и партнёрства, в будущем — свои магазины по всему миру

С момента запуска в 2019 году Skims открыла 18 магазинов в США и две франшизы в Мексике, по миру бренд поставляет продукцию только через крупных ритейлеров. В компании отмечают, что в ближайшие годы сосредоточатся на развитии офлайн-бизнеса по всему миру.

В 2025 году компания объявила о партнёрстве с Nike, чтобы совместно выпускать линейку женской спортивной одежды. Этот шаг продвигает бренд в сегменте так называемого athleisure — стиля, который сочетает спортивные элементы и повседневную моду. Сейчас в нише доминируют Lululemon и Alo Yoga — главные конкуренты Skims.

В основе пиара — селебрити

Skims активно использует звёздный маркетинг — это один из ключевых факторов роста бренда. С первых дней развития компания задействовала в кампаниях не только Ким Кардашьян и её сестёр, но и широкий круг знаменитостей. В рекламных роликах и фотосессиях Skims уже участвовали Меган Фокс, Кейт Мосс, Пэрис Хилтон, а также футбольная сборная США.

Селебрити помогают Skims оставаться в медиаполе: каждая новая кампания мгновенно разлетается по соцсетям. Помимо этого, бренд выстраивает имидж универсальной компании, показывая разные типажи, фигуры и возрастные группы.

Контекст

На рынке продолжает усиливаться тренд на бренды, созданные знаменитостями. Skims не стал исключением: компании удаётся привлекать венчурные инвестиции благодаря узнаваемости основательницы Ким Кардашьян и её лояльной аудитории. Тем же путём пошли и другие инфлюенсеры — Рианна с Fenty Beauty, Хейли Бибер с Rhode и Хлои Кардашьян с Good American, чьи проекты также получили поддержку венчурных фондов.

За свою историю компания проходила через репутационные кризисы — в частности, после скандала с первоначальным названием Kimono Intimates: публика расценила его как неуважение к японской культуре. Однако ребрендинг и продуманная стратегия помогли Skims полюбиться покупателям и стать новым эталоном фэшн-бизнеса.





