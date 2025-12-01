Технологии ИИ в опросах: в России появились AI-респонденты

В России появилась первая платформа, где идеи и креативы проверяют не люди, а цифровые респонденты. Стартап Fair Lab объявил о запуске сервиса AI-персон, имитирующих поведенческие паттерны. В пилотных тестах совпадение реакции цифровых и живых участников достигло 94–96%. Но эксперты подчёркивают: надёжность таких данных зависит от методики, и полностью заменить живых людей ИИ пока не способен.

Бренды получили инструмент для тестирования идей

12 ноября 2025 года Fair Lab объявила о запуске собственной платформы, где тестирование проводится с помощью цифровых респондентов — AI-персон, созданных для моделирования поведения и эмоциональных реакций реальных людей.

Разработка заняла около полугода: команда обучила модели эмоциям, оценочным суждениям и внутренней последовательности ответов. Отдельно адаптированы языковые и поведенческие паттерны под российский контекст.

Платформа позволяет брендам самостоятельно проверять нейминг, инсайты, слоганы, визуальные концепции, ролики и продуктовые идеи на цифровых аудиториях.

Совпадение ответов ИИ и людей достигло 94–96%

Пилотные тесты Fair Lab включали 20 параллельных исследований — это около 2000 участников. В них сравнивали ответы AI-персон и живых людей по единым шкалам. Совпадение ключевых метрик оказалось высоким: выбор идеи, top2box (метод обобщения положительных ответов на вопрос) и структура инсайтов совпали на 94–96%.

«Совпадение на уровне 94–96% выглядит многообещающе, но без прозрачного описания методики такие результаты сложно оценивать с позиции отраслевых стандартов», — считает руководитель отдела аналитики в агентстве маркетинговых исследований ORO Антон Титов.

Он отмечает: важно понимать, какие ответы сравнивались, как формировались выборки и были ли учтены разные типы людей и контексты. В классических исследованиях подобные выводы подтверждаются репрезентативностью сегментов, независимой проверкой и прозрачной методикой — и эти требования остаются актуальными.

Эмоции и контекст — сферы, где ИИ уступает человеку

В Fair Lab отмечают, что цифровые респонденты анализируют идеи не как алгоритм вопросов и ответов, а через эмоции, культурные коды, психографию и ценностные установки. Платформа позволяет:

собирать аудитории по демографическим, поведенческим и ценностным признакам;

тестировать нейминг, слоганы, инсайты, визуальные концепции и ролики;

получать аналитический отчёт с ключевыми результатами.

Тем не менее руководитель отдела аналитики в ORO Антон Титов указывает: в темах, где важны эмоции и контекст, AI-персоны пока не могут заменить живых людей.

«Есть темы, где решающую роль играют эмоции, контекст, живые реакции, языковые, культурные и религиозные особенности. Поэтому как ни продвинулись бы технологии, понимание человека остается делом человеческим, а ИИ здесь пока лишь помощник», — заявил Антон Титов.

Смешанный подход даст более надёжный результат

Сегодня AI-респонденты — это дополнительный инструмент для быстрой проверки гипотез, считает руководитель отдела аналитики в ORO Антон Титов. Такой формат помогает экономить время и лучше подготовиться к основным этапам исследования.

«Полностью заменить живых людей пока может оказаться слишком дорого для бизнеса», — отметил Антон Титов.

По его словам, более надёжная схема — сочетание двух подходов: часть выборки составляют реальные участники, часть — AI-респонденты. Это позволяет увидеть, насколько их ответы совпадают именно под вашу задачу и оценить, можно ли доверять инструменту.