Ритейл-2025: 37 брендов вышли на рынок России, 17 закрылись

За девять месяцев 2025 года на российский рынок вышло 37 новых брендов, включая 13 иностранных и 24 российских, сообщает консалтинговая компания Nikoliers. До конца года ожидается ещё 14 открытий, что увеличит общее количество новых игроков до 51 бренда. При этом рынок проходит этап перераспределения: часть отечественных проектов, появившихся в 2022–2023 годах, не выдержала конкуренции и покинула рынок, уступая место более устойчивым игрокам.

Не все бренды смогли выстоять

Наибольшую активность продолжают демонстрировать российские бренды — они занимают 65% всех открытий. Для сравнения, за весь 2024 год в России запустился 61 бренд, из которых 28 — зарубежные и 33 — отечественные.

Однако вместе с ростом числа новых компаний увеличилось и количество закрытий: 17 отечественных брендов прекратили работу с начала года. Среди них — крупные сети Orby, Incity, I AM Studio, а также новые игроки, запущенные в последние два года, включая Ready! Steady! Go! и Just Clothes.

Эксперты Nikoliers объясняют тенденцию естественным процессом: бизнесы, возникшие на волне ухода международных сетей, проходят 2–3-летний цикл становления и часто сталкиваются с проблемой масштабирования и финансовой устойчивости.

Ритейл-эпоха сменяется

Среди новых российских проектов лидируют бренды, впервые вышедшие в офлайн — их доля достигла 83%, что на 4% выше, чем годом ранее. Доля брендов, запущенных крупными ритейлерами, осталась прежней — 17%, а вот мультибрендовые форматы полностью исчезли. В 2024 году они составляли 4% от общего числа запусков, но в 2025-м не появилось ни одного такого проекта. Это, по словам аналитиков Nikoliers, подтверждает завершение периода переоткрытий международных марок под новыми вывесками.

Что происходит с иностранными игроками

Среди иностранных брендов, вышедших на российский рынок в 2025 году, лидируют компании из Италии (30,8%), Турции (23,1%) и Китая (15,4%). Страны, которые ранее активно осваивали российский рынок, теперь действуют осторожнее. Китайские бренды, занимавшие в прошлом году лидерские позиции, снизили темпы экспансии.

Тем не менее на рынок зашли такие компании, как De’Longhi и Kappa (Италия), BEKO и Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США) и PDPaola (Испания). До конца года планируется выход брендов из Ирана, ОАЭ, Финляндии, Мексики и Узбекистана.

Магазины идут в новые форматы

На фоне насыщения рынка и снижения темпов открытия новых торговых площадей бренды начали искать нестандартные способы удержания аудитории. Один из них — интеграция гастрономии в ритейл. Магазины всё чаще превращаются в многофункциональные пространства: кофейни внутри бутиков Lime и Sela, лимитированные коллекции одежды совместно с «Кофеманией» или брендированные стаканы Eleven Coffee и SELFMADE становятся частью стратегии по формированию lifestyle-опыта. По данным Nikoliers, подобные решения помогают увеличить время пребывания покупателей внутри магазина и сформировать эмоциональную связь с брендом.

Вакантных площадей в московских ТЦ стало больше

За девять месяцев 2025 года в Москве открыто 84 тыс. кв. м новых торговых площадей — это на треть меньше, чем годом ранее, но выше показателей 2023 и 2022 годов. Средняя площадь новых объектов снизилась до 9,3 тыс. кв. м против 12 тыс. кв. м в предыдущие годы.

Вакантность в торговых центрах стабилизировалась на уровне 7% после роста в первом полугодии. По словам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, снижение связано с заполнением новых окружных ТЦ, хотя в районных форматах наблюдается обратная тенденция из-за ввода дополнительных площадей.

Контекст

Рынок розничной торговли переживает период адаптации: российские бренды укрепляют позиции, а иностранные возвращаются осторожно и точечно. В условиях высокой конкуренции компании сосредоточены не на масштабной экспансии, а на качестве клиентского опыта, коллаборациях и обновлении форматов. 2025 год стал годом консолидации: на смену хаотичному росту пришло осмысленное развитие с акцентом на устойчивость и клиентскую лояльность.

Фото: Adolfo Félix / Getty Images