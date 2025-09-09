Корпоративные поездки в каршеринге за полгода выросли на 52%

Корпоративный рынок в России быстро открывает для себя преимущества каршеринга. По данным сервиса «Делимобиль», только за первые шесть месяцев 2025 года число компаний, использующих каршеринг для бизнеса, выросло на 53%. Особенно востребована долгосрочная аренда: число клиентов в сегменте выделенного парка, где машины закрепляются за компанией на месяцы, почти удвоилось.

60 млн минут за рулём

В первом полугодии 2025 года корпоративные клиенты провели за рулём более 60 млн минут — показатель вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервисом активно пользуются как малые компании и индивидуальные предприниматели, так и крупные корпорации. Наибольшая активность наблюдается в сферах строительства, логистики, доставки, финансов и продаж, где автомобили применяются для деловых поездок, командировок на объекты и перевозки малых грузов.

От служебных седанов до малотоннажников

Корпоративные клиенты формируют спрос на модельный ряд каршеринга. Для городских поездок востребованы компактные седаны вроде Kia Rio, для грузовых задач — фургоны Ford Transit и Atlant Sollers. В качестве универсального транспорта компании выбирают кроссоверы Geely Coolray и Haval Jolion. Таким образом, каршеринг закрывает потребности как в легковом транспорте для сотрудников, так и в машинах для малого грузоперевозочного бизнеса.

10 тыс. клиентов и новые опции

Сегодня клиентами сервиса уже являются свыше 10 тыс. организаций. Для них доступны решения в формате корпоративного каршеринга и долгосрочной аренды машин от 30 дней. В 2025 году был запущен новый продукт — опция «Навсегда», позволяющая бизнесу постепенно выкупать автомобиль, выплачивая его стоимость в течение одного–пяти лет.

Гибкие тарифы под формат поездок

Линейка тарифов адаптируется под корпоративные задачи. Опция «Фикс» предполагает ежемесячную абонентскую плату плюс доплату за пробег — удобно для компаний с непредсказуемым числом поездок. «Пакет» рассчитан на прогнозируемую нагрузку: километраж оплачивается заранее, что упрощает планирование бюджета.

Каршеринг как альтернатива автопарку

Руководитель департамента корпоративных продаж «Делимобиля» Артём Кузьмичёв отметил, что всё больше компаний рассматривают аренду автомобилей как полноценную альтернативу содержанию собственного автопарка: компании получают транспорт с включёнными страховкой и сервисом. По его словам, особенно востребован выделенный парк, обеспечивающий гарантированный доступ к автомобилям и возможность оперативно менять их количество без вложений в покупку.

Он добавил, что все поездки проходят по корпоративному тарифу, что упрощает контроль затрат. Именно эта гибкость, по мнению Кузьмичёва, делает каршеринг инструментом оптимизации транспортной логистики бизнеса.

Контекст

Российский рынок каршеринга остаётся одним из самых динамичных в Европе. Долгое время он ориентировался на частных клиентов, но к 2025 году активно смещается в сторону корпоративного сектора. В условиях высокой стоимости владения автопарком компании всё чаще делают выбор в пользу аренды. Для операторов B2B-направление становится новым источником роста.