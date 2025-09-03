Открыть свое дело в ближайшие годы планируют 14% сотрудников

Школьные тройки неожиданно оказались индикатором будущих бизнес-амбиций. Исследование показало: именно те, кто когда-то едва вытягивал «удовлетворительно», сегодня чаще других готовы бросить найм и уйти в предпринимательство. Среди бывших троечников 19% планируют запуск своего дела — это заметно больше, чем среди отличников, где предпринимательство почти не рассматривают.

Успеваемость в школе не равна успеху в бизнесе

В ходе исследования опросили 1900 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии. Выяснилось, что 14% респондентов планируют открыть бизнес в ближайшие 1–2 года, 36% пока только задумываются об этом, 27% откладывают решение на потом, а 23% не рассматривают предпринимательство вовсе.

Разбивка полученных результатов по школьной успеваемости показала неожиданный результат. Среди бывших троечников доля будущих предпринимателей почти в полтора раза выше средней. Отличники же чаще других предпочитают оставаться в найме.

Бывшие троечники чаще идут ва-банк

Для отличников бизнес чаще ассоциируется не с шансом на успех, а со стрессом и рисками. У троечников же наблюдается обратная тенденция: они готовы пробовать, ошибаться и идти ва-банк ради будущих перспектив.

Исследование выявило и закономерности прошлого опыта. 9% бывших троечников уже имели успешный бизнес, но у них же оказалось и больше всего провалов — 13%.

Диплом не спасает от ошибок — провалов даже больше

Образование оказалось спорным фактором. Наибольший процент успешного опыта у тех, кто закончил колледж или получил среднее профобразование — 8%. А вот среди обладателей диплома о высшем образовании и тех, кто ограничился курсами и семинарами, чаще встречаются истории провалов — по 12% в каждой группе.

Контекст

Мем «отличники работают на троечников» неожиданно получает фактическое подтверждение. Исследование Точка Банка и hh.ru показывает: именно троечники чаще других хотят идти в бизнес, а отличники остаются в найме. Но важнее вывод другой: решает не табель успеваемости, а готовность рисковать и умение справляться с неудачами.

Рынок труда тоже меняется. Среди соискателей на hh.ru 5% совмещают найм и собственное дело, а еще 3% полностью сосредоточены на бизнесе. Интересно, что среди действующих предпринимателей нет ни одного отличника, зато есть 4% бывших троечников.

Фото на обложке: jacoblund / Getty Images