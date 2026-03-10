Бывший топ Meta* Ян Лекун привлёк $1 млрд инвестиций на свой стартап AMI — компания будет развивать ИИ для роботов

ИИ-стартап Advanced Machine Intelligence (AMI), основанный учёным Яном Лекуном, привлёк $1,03 млрд в первом раунде финансирования, сообщает Bloomberg. Среди инвесторов — Nvidia, Samsung Electronics и семейный офис Джеффа Безоса Bezos Expeditions. При этом компания существует менее трёх месяцев, а привлечённый раунд уже стал одним из крупнейших среди ИИ-стартапов Европы.

Ян Лекун разработал алгоритмы — основу современных чат-ботов

Ян Лекун более 12 лет — с 2013 года — возглавлял лабораторию фундаментальных исследований в компании Meta*. Под его руководством были разработаны алгоритмы, которые легли в основу современных систем распознавания изображений и ряда технологий, используемых в чат-ботах.

Новый стартап AMI сосредоточен на разработке ИИ-моделей, способных воспринимать физическую реальность, а не только обрабатывать текстовую информацию. Сторонники такого подхода считают, что именно он необходим для создания роботов с полноценным искусственным интеллектом.

Стартап AMI сфокусируется на исследованиях для авто, космоса и роботов

На начальном этапе стартап AMI не планирует выпускать продукты для конечных пользователей. В 2026 году компания намерена сосредоточиться на исследованиях и разработках, а также на партнёрствах с крупными технологическими корпорациями.

По словам Яна Лекуна, создаваемые AMI ИИ-модели могут применяться в автомобилестроении, аэрокосмической отрасли, фармацевтике и других сферах, связанных с физическими продуктами и устройствами. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает разработать универсальную систему искусственного интеллекта для домашних роботов, автономных автомобилей и других технологических решений.

Кроме того, AMI обсуждала возможное сотрудничество с Meta*, в рамках которого технологии стартапа могли бы использоваться в портативных устройствах корпорации.

Контекст

В ноябре 2025 года Ян Лекун покинул пост главного учёного по ИИ в Meta* после 12 лет работы. Поводом стали концептуальные разногласия с Марком Цукербергом по поводу стратегии развития искусственного интеллекта.

Лекун критиковал ставку компании на большие языковые модели (LLM), считая, что такие системы не способны к полноценному мышлению и планированию. Цукерберг, напротив, ускорял коммерциализацию ИИ: в Meta* было создано подразделение Superintelligence, которое возглавил 28-летний основатель Scale AI Александр Ван. На формирование нового направления компания потратила около $14,3 млрд.

Уход Лекуна произошёл на фоне более широких кадровых изменений внутри Meta*. После того как Цукерберг объявил о планах увеличить инвестиции в искусственный интеллект до $100 млрд, акции компании снизились на 12,6%, а её рыночная капитализация сократилась примерно на $240 млрд.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.