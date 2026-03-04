Бывший завод Bosch официально перезапустился под российским брендом «Энгельс»: он стал частью холдинга «Е1 Групп»
Сейчас это единственный завод в России, производящий электроинструменты
Бывший завод Bosch в Энгельсе официально перезапустился под российским брендом «ЭНГЕЛЬС». Как сообщили Russian Business в компании, сейчас предприятие остаётся единственным в России производителем профессионального электроинструмента. На заводе работают 210 сотрудников, причем 96% из них ранее работали в Bosch.
Группа Softline стала технологическим партнером проекта
В пресс-службе завода рассказали, что предприятие вошло в состав холдинга «Е1 Групп». Партнером проекта по ИТ-инфраструктуре и техническим решениям стал инвестиционно-технологический холдинг Softline.
Softline будет помогать внедрять системы управления производством, автоматизировать работу с документами и базами данных, а также переводить предприятие на импортонезависимые платформы.
Генеральный директор «Энгельс Электроинструменты» Сергей Закора отметил, что вхождение завода в холдинг «Е1 Групп» и поддержка отраслевых партнеров вместе с опытом команды, полученным во время работы в Bosch, должны стать новым этапом развития предприятия.
Линейка электроинструментов включает 18 моделей
Завод в Энгельсе начал выпуск электроинструментов под брендом «ЭНГЕЛЬС» в августе 2025 года. Как сообщили Russian Business в пресс-службе, на предприятии выпускают угловые шлифовальные машины и сетевые дрели. В линейке — 16 моделей УШМ с дисками 125 и 230 мм и две модели ударных сетевых дрелей.
Сейчас это единственное предприятие в России, которое производит профессиональные электроинструменты такого типа.
Компания планирует выйти в новые сегменты в 2026-м
Производство включает полный цикл — от разработки пресс-форм и компонентов до сборки готового инструмента. Продукция уже продается в крупных сетевых магазинах и онлайн-ритейле.
В пресс-службе завода сообщили Russian Business, что в апреле 2026 года компания планирует начать продажи в новых сегментах — прямошлифовальных машин и оснастки, а также расширить линейку за счет перфораторов и аккумуляторного инструмента.
Контекст
Завод по производству электроинструментов в Энгельсе был открыт компанией Bosch в 2008 году. На пике развития предприятие выпускало до 1,5 млн единиц инструмента в год, из которых более 500 тыс. поставлялось на российский рынок, а остальная продукция шла на экспорт.
Bosch приостановил производство в России в марте 2022 года. В 2023 году активы компании были проданы холдингу S8 Capital, а позже перешли к другим владельцам. По данным РБК, потенциальная стоимость завода могла превышать 1,5 млрд рублей, однако сейчас она оценивается примерно в 600 млн рублей.
- Wildberries открыл рекламный кабинет для предпринимателей: они смогут подключать баннеры и рекламу в ПВЗ Важное условие — ИП не должен быть представлен на Wildberries в качестве селлера 04 марта 2026, 20:30
- Альфа-Банк, Сбербанк и Совкомбанк выступили против платной маркировки звонков — сейчас вызов может стоить 0,25 ₽ Банки предложили альтернативу — маркировать звонки через систему «Антифрод» 04 марта 2026, 19:10
- Продажи автомобилей такси в лизинг в 2026 году упали на 40%: спрос снижается из-за новых требований к локализации Аналитики ожидают стабилизации рынка к маю 2026 года 04 марта 2026, 18:30
- Партнёрский материал Гайд по деловой связи от Телемоста Рассказываем, что надо сделать, чтобы звонки и коммуникация в чатах приводили к запланированным результатам.