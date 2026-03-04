Бывший завод Bosch официально перезапустился под российским брендом «Энгельс»: он стал частью холдинга «Е1 Групп»

Бывший завод Bosch в Энгельсе официально перезапустился под российским брендом «ЭНГЕЛЬС». Как сообщили Russian Business в компании, сейчас предприятие остаётся единственным в России производителем профессионального электроинструмента. На заводе работают 210 сотрудников, причем 96% из них ранее работали в Bosch.

Группа Softline стала технологическим партнером проекта

В пресс-службе завода рассказали, что предприятие вошло в состав холдинга «Е1 Групп». Партнером проекта по ИТ-инфраструктуре и техническим решениям стал инвестиционно-технологический холдинг Softline.

Softline будет помогать внедрять системы управления производством, автоматизировать работу с документами и базами данных, а также переводить предприятие на импортонезависимые платформы.

Генеральный директор «Энгельс Электроинструменты» Сергей Закора отметил, что вхождение завода в холдинг «Е1 Групп» и поддержка отраслевых партнеров вместе с опытом команды, полученным во время работы в Bosch, должны стать новым этапом развития предприятия.

Линейка электроинструментов включает 18 моделей

Завод в Энгельсе начал выпуск электроинструментов под брендом «ЭНГЕЛЬС» в августе 2025 года. Как сообщили Russian Business в пресс-службе, на предприятии выпускают угловые шлифовальные машины и сетевые дрели. В линейке — 16 моделей УШМ с дисками 125 и 230 мм и две модели ударных сетевых дрелей.

Сейчас это единственное предприятие в России, которое производит профессиональные электроинструменты такого типа.

Компания планирует выйти в новые сегменты в 2026-м

Производство включает полный цикл — от разработки пресс-форм и компонентов до сборки готового инструмента. Продукция уже продается в крупных сетевых магазинах и онлайн-ритейле.

В пресс-службе завода сообщили Russian Business, что в апреле 2026 года компания планирует начать продажи в новых сегментах — прямошлифовальных машин и оснастки, а также расширить линейку за счет перфораторов и аккумуляторного инструмента.

Контекст

Завод по производству электроинструментов в Энгельсе был открыт компанией Bosch в 2008 году. На пике развития предприятие выпускало до 1,5 млн единиц инструмента в год, из которых более 500 тыс. поставлялось на российский рынок, а остальная продукция шла на экспорт.

Bosch приостановил производство в России в марте 2022 года. В 2023 году активы компании были проданы холдингу S8 Capital, а позже перешли к другим владельцам. По данным РБК, потенциальная стоимость завода могла превышать 1,5 млрд рублей, однако сейчас она оценивается примерно в 600 млн рублей.