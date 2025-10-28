Цена аренды «однушек» в России выросла более чем на 70% — евроремонт повышает стоимость почти на треть
Снять однокомнатную квартиру в России стало дороже на 70%
За последние пять лет ставки аренды однокомнатных квартир в России выросли сильнее всего в сегменте с косметическим ремонтом — на 84%, следует из анализа «Циан». На втором месте — жильё с евроремонтом, где рост составил 76%. Дизайнерские квартиры подорожали на 70%.
Самые доступные квартиры дорожают быстрее всего
По данным «Циан», на которые ссылается ТАСС, быстрее всего дорожают квартиры с косметическим ремонтом — они самые доступные среди готовых к заселению, поэтому пользуются высоким спросом.
Для сравнения: жильё с евроремонтом подорожало на 76%, с дизайнерским — на 70%, а без ремонта — на 53%. Однако квартиры без отделки встречаются редко и не пользуются большим спросом.
Евроремонт теряет ценовое преимущество перед «косметикой»
В 2020 году однокомнатные квартиры с евроремонтом сдавались на 33% дороже, чем с косметическим, а сейчас разница сократилась до 26%. Похожая ситуация и с премиальным жильём: разрыв между ценами на квартиры с дизайнерской отделкой и косметическим ремонтом уменьшился с 69% до 57%.
По данным «Циан», за последние пять лет структура предложений на рынке аренды значительно изменилась. Доля квартир с косметическим ремонтом снизилась с 58% до 35%, без ремонта — с 2% до 1%. Зато число лотов с евроремонтом выросло с 32% до 42%, а с дизайнерской отделкой — с 8% до 22%.
Качество отделки напрямую влияет на арендные ставки
И всё же евроремонт повышает цену однокомнатных квартир в среднем на 26%, а двухкомнатных — на 35%. За дизайнерскую отделку придется заплатить больше на 57% для «однушек» и на 85% для «двушек».
Самая большая разница в цене «однушек» с разным ремонтом зафиксирована в Новокузнецке, Ижевске и Саратове — до 55%, минимальная — в Казани, Томске и Набережных Челнах — около 12%.
Владивосток стал лидером по росту аренды дизайнерских квартир
В октябре 2025 года аренда квартир с дизайнерским ремонтом сильнее всего подорожала во Владивостоке — на 130%, в Екатеринбурге — на 76% и в Калининграде — на 67%.
Цены на жильё с косметическим ремонтом тоже выросли: в Екатеринбурге — на 31,5%, в Калининграде — на 29,7%, а во Владивостоке и Казани — на 29,1%.
Больше всего ставки растут именно в крупных региональных центрах, где спрос на качественное жильё стабильно высокий.
Контекст
Рынок аренды в России переходит в фазу выравнивания: разница между типами ремонта сокращается, но спрос на качественные и готовые к заселению квартиры остаётся высоким. На фоне снижения доли старого фонда и роста новых предложений в аренде усиливается тренд на повышение стандартов отделки и постепенную профессионализацию рынка.
Фото: Eduardo Ramos / Unsplash
