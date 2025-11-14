Цены на строящиеся офисы в Москве обновили максимумы — средняя стоимость достигла 458 тыс. ₽ за квадратный метр
Бизнес-центры Москвы: стоимость за квадрат выросла на 7%
Средняя цена квадратного метра в строящихся бизнес-центрах Москвы в октябре 2025 года достигла 458 тыс. руб., увеличившись на 7% год к году, следует из исследования IBC Real Estate и Level Group. На рынке сохраняется широкий ценовой диапазон — от 167 тыс. до 1,34 млн рублей за квадратный метр в зависимости от класса и расположения объекта.
Офисы класса А — до 1 млн ₽ рублей за квадрат
Согласно исследованию, в бизнес-центрах класса А средневзвешенная стоимость квадратного метра офисных помещений достигает 470 тыс. руб., что на 4% выше, чем годом ранее. В премиальных локациях — например, в «Москва-Сити» — цена офисов класса А поднимается до 1 млн руб. за квадрат.
Сегмент B+ показывает ещё более динамичный рост: средневзвешенная стоимость увеличилась на 8%, до 348 тыс. руб., а максимальные цены достигают 490 тыс. рублей.
Вакантность на уровне 5%, но спрос сохраняется
По данным Level Group, на рынке наблюдается стабильный интерес к строящимся объектам, особенно в ключевых деловых локациях с развитой инфраструктурой. При этом вакантность в Москве удерживается на уровне 5%.
«Компании предпочитают бронировать будущие площадки заранее, так как стоимость офисов постепенно растет, а выбор помещений крайне ограничен», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.
Рост стоимости связан с удорожанием строительства
В отчёте отмечается, что динамика цен формируется под влиянием нескольких факторов: увеличения себестоимости строительства, роста требований к инженерным системам и качеству эксплуатации объектов. Новые бизнес-центры выводятся на рынок уже с современными техническими решениями, что влияет на итоговую стоимость квадратного метра.
Эксперты IBC Real Estate отмечают, что динамика стоимости зависит и от запросов компаний на современные офисные пространства.
«В наиболее востребованных деловых районах, таких как Москва-Сити, цены на помещения за время стройки могут вырасти в 2,5 раза. Для многих это возможность запланировать рабочую инфраструктуру на несколько лет вперед», — подчеркнула член совета директоров и руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.
Контекст
Исследование IBC Real Estate и Level Group фиксирует продолжающийся рост стоимости офисных площадей в Москве на фоне низкой вакантности и удорожания строительства.
Столица остаётся одним из самых активных рынков коммерческой недвижимости: цены в премиальном сегменте достигают 1 млн руб. за квадрат, а по прогнозам IBC Real Estate средняя стоимость новых офисов может приблизиться к 485 тыс. руб. к концу 2025 года.
Фото: RUSS ROHDE / Getty Images
