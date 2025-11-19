Оплачиваемый отпуск в 2025-м используют лишь 33% сотрудников

Лишь 33% сотрудников в России полностью используют оплачиваемый отпуск к концу 2025 года, говорится в исследовании SuperJob. У половины россиян останутся несколько неиспользованных дней, а у каждого восьмого накопится более месяца отдыха. Самая большая концентрация сотрудников с «хвостами» — среди мужчин и респондентов с доходом выше 150 тыс. рублей.

Мужчины чаще накапливают дни отпуска

Согласно опросу SuperJob, доля сотрудников, полностью использующих отпуск, остаётся почти неизменной последние 15 лет и колеблется в диапазоне 29–33%. Похожая динамика наблюдается и среди тех, кто накапливает более 28 дней: их доля выросла лишь с 10% в 2010 году до 13% в 2025-м. У 55% остаются несколько неиспользованных дней.

Мужчины чаще откладывают отдых: 16% заканчивают год с более чем четырьмя неделями неиспользованных дней, среди женщин — 10%. Средний объём накоплений по стране составляет 17 дней у мужчин и 14 — у женщин.

Возрастная динамика неоднородна. Респонденты 45+ чаще всего либо полностью закрывают отпуск (36%), либо накапливают максимальные показатели — 15% в этой группе имеют более 28 дней неиспользованного отдыха.

Доход и образование влияют на количество потраченных дней отпуска

Исследование фиксирует прямую связь между уровнем дохода и накоплением отпускных дней. Среди сотрудников с доходом от 150 тыс. рублей лишь 21% успевают закрыть отпуск полностью, а 28% накапливают более месяца отдыха — это максимум среди всех групп. Средний остаток в этой категории — 20 дней.

Сотрудники со средним профобразованием чаще используют отпуск без остатка (42%), чем те, кто имеет высшее образование (31%). Однако и накапливают они больше: 15% против 11% у сотрудников с дипломом.

Работодатели уходят от жёсткой политики отпусков

Компании всё реже требуют от сотрудников отгуливать отпуск. Лишь 19% работодателей в 2025 году просят сотрудников использовать все дни — вдвое меньше, чем пять лет назад (33%). 53% компаний не предпринимают никаких мер по сокращению накопленных дней — это максимум за всю историю наблюдений с 2010 года.

Фото: Riccardo Testolin / Getty Images