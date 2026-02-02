Chery переносит сборку Omoda в Санкт-Петербург

Перенос производства в Питер связан с более удобной логистикой

Решение перенести производство в Санкт-Петербург объясняется более удобным логистическим расположением петербургской площадки, объясняют источники «Ведомостей». Также источники издания отмечают, что у Chery действуют договорённости о выпуске дочернего бренда — Jaecoo — на производстве АГР*Российский автопромышленный холдинг, владеющий несколькими бывшими заводами General Motors и Volkswagen.

Весной 2025 года кроссоверы Omoda C5 и C7 получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с указанием «Автотора» в качестве производителя. По данным Росстандарта, в действующих ОТТС АГР пока не значится, а заявок на внесение изменений не поступало.

Локализация производства Omoda может вернуть интерес покупателей к бренду

Локализация сборки Omoda в России может позволить снизить цены на автомобили на 15–20% за счёт льгот и упрощения логистики, отмечают источники «Ведомостям». По их оценке, это может вернуть интерес покупателей и увеличить продажи бренда до 35–40 тыс. автомобилей в 2026 году.

По оценке «Газпромбанк автолизинга», в 2025 году в России было продано 870 автомобилей Omoda с российскими VIN-номерами — речь идёт о машинах, собранных на автосборочном предприятии «Автоторе». Всего же, по данным аналитического агентства «Автостат», бренд реализовал 28,8 тыс. автомобилей, что на 42% меньше показателя 2024 года.

Самой популярной моделью остаётся кроссовер C5 — на него пришлось 21,2 тыс. проданных машин. Omoda по итогам года заняла 11-е место на рынке новых легковых автомобилей в России.

АГР наращивает сотрудничество с китайскими брендами

По данным источников «Ведомостей», АГР ведёт переговоры с несколькими китайскими автопроизводителями и рассматривает выпуск большего числа марок, чем планировалось изначально. Осенью 2025 года холдинг в тестовом режиме собрал партию автомобилей GAC, однако серийное производство не было запущено из-за санкционных рисков.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал «Ведомостям», что для АГР расширение модельного ряда в Санкт-Петербурге особенно важно на фоне неопределённых перспектив бренда Solaris в России, а также планов АГР запустить второй автозавод в городе.

В январе 2024 года АГР приобрела два автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге с возможностью обратного выкупа. В декабре 2025 года Reuters сообщал, что Hyundai не сможет воспользоваться этим правом.

Контекст

В сентябре 2025 года Chery заявляла о намерении уйти с российского рынка к 2027 году в рамках подготовки к IPO. Тогда компания отмечала, что планирует привлечь до $1,2 млрд на расширение линейки электромобилей и гибридных моделей.