Доставка еды приносит 25% выручки ресторанам

Рынок доставки готовой еды в России окончательно стал частью ресторанного бизнеса: в 2025 году 64% заведений предлагают доставку. Она обеспечивает в среднем четверть всех заказов. Для сетей доставка стала обязательным сервисом с первых дней работы новых точек, а для клиентов — частью повседневного потребления

От бурного роста — к зрелости

Согласно исследованию Data Insight и ФРиО, в 2025 году доставку предлагает уже 64% ресторанов в России. Это на три процентных пункта больше, чем в 2023-м, и главный сигнал: рынок перестал быть нишевым и закрепился в массовом сегменте. Драйверами роста стали сетевые игроки: у 78% их точек работает доставка — против 59% у независимых заведений.

Доставку уже нельзя назвать «второстепенным каналом» — она превратилась в один из ключевых источников дохода ресторанов. Сегодня через неё проходит свыше 25% всех заказов. В Подмосковье и в городах среднего размера (от 100 до 500 тысяч жителей) доля ещё выше — около 29–30%.

В исследовании Data Insight и Федерации рестораторов и отельеров приняли участие более 2300 заведений в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Главный источник заказов — агрегаторы

Ключевая точка изменения — то, как клиенты оформляют доставку. В 2025 году главную долю заказов удерживают агрегаторы: ими пользуются 49% заведений, и за два года этот показатель вырос ещё на 5 п.п. Для ресторанов агрегаторы стали простым способом выйти в доставку без крупных инвестиций, но ценой высокой комиссии.

Параллельно падает интерес к традиционным каналам. Телефон, который ещё в 2023 году обеспечивал 53% заказов, сегодня используют только 42%. Соцсети потеряли почти половину своей значимости: 14% против 26% два года назад. На фоне этих изменений заметно выросли собственные сайты и приложения ресторанов — до 36%. Для бизнеса это шаг к контролю над клиентскими данными и к созданию персонализированных маркетинговых стратегий.

Доставка — или гости в зале?

Популярный страх рестораторов — что доставка «отнимет» аудиторию у зала, — исследование опровергает. У 69% заведений общее количество заказов после запуска доставки выросло. Клиенты начинают взаимодействие с брендом через курьера, а затем переходят в офлайн.

У четверти ресторанов доля таких гостей в зале составляет до 20%, а у 11% — больше половины. Для многих это стало дополнительным маркетинговым каналом: доставка не только приносит заказы, но и расширяет клиентскую базу, формируя лояльность.

Новые подключения

Любопытная деталь: среди ресторанов, которые ещё только готовятся выйти на рынок доставки, подавляющее большинство склоняются в пользу агрегаторов. В 2025 году этот вариант выбирают уже 74% заведений, тогда как два года назад так поступала лишь чуть больше половины. Такой сдвиг показывает прагматичный подход — рестораторы стараются сократить издержки на запуск и максимально быстро протестировать спрос.

Для сетей же характерен иной путь: они всё чаще строят собственные службы или подключают дополнительные каналы, чтобы удерживать клиентов внутри экосистемы и снижать зависимость от комиссий.

Контекст

Эксперты называют нынешний этап переломным: доставка перестала быть временной мерой пандемийных лет и окончательно закрепилась в бизнес-модели ресторанов. Следующий вызов — не просто «подключить доставку», а научиться ею управлять: выстраивать экономику, удерживать клиентов и конкурировать за качество сервиса.