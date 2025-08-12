Миллиардеры мира: появилось 15 новых с 2023-го благодаря ИИ

В 2025 году искусственный интеллект стал не просто технологическим трендом, а машиной по производству богатейших людей мира. Крупнейшие сделки в Anthropic, OpenAI, Safe Superintelligence и других компаниях за несколько месяцев создали десятки новых миллиардеров. По данным CB Insights, в мире насчитывается уже 498 ИИ-компаний с капитализацией свыше $1 млрд.

«Это беспрецедентно»

По словам Эндрю Макафи, старшего научного сотрудника Массачусетского технологического института, ни одна отрасль за последние сто лет не создавалась и не накапливала личное богатство в таких масштабах и с такой скоростью. Он называет происходящее «историческим прецедентом». Его можно сравнить с золотыми лихорадками, но в цифровом формате.

В марте агентство Bloomberg подсчитало, что четыре крупнейшие частные компании в области ИИ создали не менее 15 миллиардеров с общим состоянием в $38 млрд. С тех пор «титулы» получили ещё несколько десятков предпринимателей, а в число «единорогов» добавились новые громкие имена.

Сделки, которые меняют расклад

Thinking Machines Lab, основанная Мирой Мурати после ухода из OpenAI в феврале 2025 года, всего за пять месяцев привлекла $2 млрд в крупнейшем в истории посевном раунде, получив оценку $12 млрд. Ещё год назад такой объём на ранней стадии казался фантастикой даже для Кремниевой долины.

Anthropic во главе с Дарио Амодеи сейчас ведёт переговоры о привлечении $5 млрд при оценке в $170 млрд — почти в три раза выше мартовской оценки. Практически все основатели компании теперь в клубе мультимиллиардеров, а их капитал растёт вместе с ожиданиями инвесторов.

Ликвидность по-новому

В отличие от доткомов в 1990-х, нынешние стартапы ИИ не спешат на IPO. Ликвидность обеспечивают вторичные продажи акций, тендерные предложения и кредиты под залог долей. OpenAI, например, обсуждает вторичную продажу для сотрудников при оценке $500 млрд — на $200 млрд выше мартовской.

С 2023 года, по данным CB Insights, прошло 73 события, связанных с ликвидностью: от слияний и поглощений до покупки контрольных пакетов. Один из примеров — Meta* инвестировала $14,3 млрд в Scale AI, после чего сооснователь Александр Ванг присоединился к ИИ-команде Meta*.

Центр притяжения — Кремниевая долина

Бум ИИ сосредоточен в Сан-Франциско и его окрестностях, как было и в 1990-х. В 2024 году компании Кремниевой долины привлекли $35 млрд венчурного капитала, и теперь здесь живёт 82 миллиардера — против 66 в Нью-Йорке. Число миллионеров в регионе за 10 лет удвоилось, тогда как в Нью-Йорке рост составил лишь 45%.

Рынок недвижимости реагирует мгновенно: в прошлом году в Сан-Франциско продали больше домов стоимостью свыше $20 млн, чем когда-либо в истории. Рост цен и арендных ставок — прямое следствие притока капитала и спроса со стороны новой элиты ИИ.

Что будет дальше

По прогнозам консультантов, новые миллиардеры ИИ пройдут путь, похожий на дотком-предпринимателей: сначала будут инвестировать в знакомые проекты, а затем начнут диверсифицировать портфели. Этот процесс неизбежно приведёт их к услугам профессиональных wealth-менеджеров — от налогового планирования до благотворительных программ.

ИИ стал новым золотым рудником для инвесторов и предпринимателей, но пока значительная часть этих состояний «заперта» в частных компаниях. Как только эти активы станут ликвидными, на рынок управления капиталом обрушится волна клиентов с деньгами, которые будут искать баланс между жаждой новых технологий и уроками прошлых пузырей.



*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ





Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images