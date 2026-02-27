Число регистраций ИП в рознице выросло на 14% в 2025 году: при этом чаще их открывают в регионах, а не в столице
В основном индивидуальными предпринимателями в розничной торговле становятся женщины, а ООО — мужчины
В 2025 году в сфере розничной торговли открылись 189 554 новых бизнеса — это больше, чем в eCommerce и строительстве, сообщают аналитики Т-Бизнеса. Число новых ИП в сфере розницы увеличилось на 14% год к году, а регистраций ООО стало меньше — и сразу на 24%.
Больше всего регистраций ИП — в декабре
Обычно наибольшая активность по открытию розничных предприятий наблюдается в весенние месяцы. В 2025 году активность ИП увеличивалась в этот период, однако рекорд пришёлся на конец года. В декабре было зарегистрировано 21,4% всех новых ИП в рознице. При этом декабрь стал также одним из месяцев с максимальным числом закрытий.
В сегменте ООО выраженной сезонности не наблюдалось: регистрационная активность распределялась более равномерно.
На розницу приходится 42,6% всех патентов, выданных ИП
Эксперты Т-Бизнеса связывают перераспределение форматов с изменениями налоговой среды. Так, запуск бизнеса в форме ООО стал менее привлекательным из-за более раннего входа в режим НДС и дополнительных обязательств. В итоге бизнес всё чаще запускают в форме индивидуального предпринимателя — этот вариант воспринимается как более удобный и менее сложный на старте. Именно за счёт ИП розничный сегмент показал рост в 2025 году.
Ритейл также стал лидером по применению патентной системы налогообложения. На него приходится 42,6% всех патентов, оформленных предпринимателями. За год их количество в рознице увеличилось на 21%. Для сравнения: в сфере грузоперевозок доля составляет 17,8%, в общественном питании — 4,6%.
Женщин в розничных ИП больше, чем мужчин
В сегменте индивидуальных предпринимателей женщины составляют большинство — 54% против 46% мужчин. Среди ООО всё наоборот: во главе 60% компаний стоят мужчины.
Возрастной профиль также различается. Среди ИП 21% предпринимателей моложе 35 лет, тогда как среди руководителей ООО таких только 12%. В компаниях в форме ООО выше доля предпринимателей старше 50 лет — 37%.
Краснодарский край и Ростовская область — лидеры по регистрации ИП
Столица по-прежнему занимает первое место по количеству зарегистрированных ООО в рознице — на Москву приходится 34,5% всех новых компаний. Однако по числу открытых ИП город находится лишь на четвертой позиции. Лидерами по регистрациям ИП стали Краснодарский край и Ростовская область (по 7,1%), а также Московская область (6,6%).
Больше всего ООО в 2025 году открыли в Магаданской области (+133%), Архангельской области (+58%) и Ульяновской области (+55%).
По оценке Т-Бизнеса, регионы с пониженной налоговой нагрузкой и более низкими стартовыми издержками чаще выходят в лидеры по числу регистраций. Для малого ритейла ключевыми остаются экономика точки, арендная ставка и простота запуска бизнеса.
