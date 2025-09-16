Число резюме от соискателей 45–64 лет выросло на 53% — кандидаты в среднем рассчитывают на 70 тысяч ₽ в месяц
Зарплатные ожидания соискателей 45–64 лет достигли 70 тыс. ₽
Летом число резюме соискателей 45–64 лет в России выросло на 53% по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито Работы», средние зарплатные ожидания этой группы теперь составляют около 70 тысяч рублей в месяц. Активность старших кандидатов растёт быстрее, чем у других возрастов, и работодатели всё чаще сталкиваются с конкуренцией за таких специалистов
Вакансия фасовщика в топе у соискателей 45–64 лет
Чаще всего люди 45–64 лет ищут работу фасовщика. За год число таких откликов увеличилось на 114%, а средний запрос за полный рабочий день составил 60 тысяч рублей. На втором месте — вакансии операторов колл-центра: их стали выбирать на 109% чаще, при этом средние зарплатные ожидания находятся на уровне 50 тысяч рублей.
Пенсионеры просят 50 тысяч рублей в месяц
Активнее стали выходить на рынок труда и те, кому за 65 лет: их интерес к трудоустройству вырос на 48%. В среднем пенсионеры готовы работать за 50 тысяч рублей в месяц.
Главный выбор кандидатов старшего возраста — охранная сфера: интерес к таким позициям вырос на 90%, а средняя желаемая зарплата составляет около 45 тысяч рублей. Второе популярное направление — упаковка: интерес к этим вакансиям увеличился на 76%, а зарплатные ожидания достигают 70 тысяч рублей.
Контекст
По данным «Авито Работа», соискатели старших возрастов готовы делиться опытом и работать в разных сферах, но требуют прозрачных условий и понятной оплаты труда. Аналитики отмечают: интерес к трудоустройству у 50+ связан не только с экономикой, но и с изменением отношения к возрасту — люди не хотят просто ждать пенсии и активно ищут новые возможности. Для компаний это и вызов, и шанс: программы для кандидатов старше 45 лет дают конкурентное преимущество на рынке.
