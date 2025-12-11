Coca-Cola назначила нового CEO — Энрике Брауна

Компания Coca-Cola объявила о смене генерального директора: 31 марта 2026 года должность CEO займет операционный директор Энрике Браун. Он сменит на посту Джеймса Куинси, который руководил компанией на протяжении девяти лет. Решение совпало с глобальным изменением мирового спроса: потребители всё чаще выбирают более здоровые и доступные напитки.

При нынешнем CEO рост акций — на 63%

Нынешний глава Coca-Cola Джеймс Куинси возглавил компанию в 2017 году. По данным Reuters, за этот период акции бренда выросли почти на 63%. Под его управлением Coca-Cola перешла к модели total beverage company — формату, в котором компания работает не только на рынке газированных напитков, но охватывает весь спектр категорий: воду, спортивные и энергетические напитки, кофе, чай, соки, молочные и растительные продукты. Кроме того, при Куинси компания прошла пандемийный кризис, сохранив темпы роста и усилив операционную модель.

В заявлении Coca-Cola Джеймс Куинси подчеркнул, что считает своего преемника — Энрике Брауна — «правильным лидером для будущего компании».

Совет директоров также заявил, что ожидает «плавного перехода» и что новый CEO продолжит развивать стратегию, выстроенную прежним руководителем.

В кресле гендиректора — преемник с глобальным опытом

Энрике Браун работает в Coca-Cola почти 30 лет, начиная с 1996 года. За это время он управлял бизнесом компании в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азии — фактически проходя через ключевые международные рынки компании. С января 2025 года он занимает должность COO (главного операционного директора), курируя все операционные подразделения по миру. Как отмечают Bloomberg и Reuters, Браун стал одним из ключевых архитекторов текущей операционной модели компании.

В заявлении, опубликованном Coca-Cola, Браун сообщил, что сосредоточится на сохранении набранного компанией темпа и продолжит поиск возможностей глобального роста.

Новый CEO — на фоне глобальных изменений на рынке

По данным Reuters, назначение происходит на фоне глобальных изменений в пищевой отрасли. Компании сталкиваются с растущим спросом на напитки без сахара и низкокалорийные варианты, а также с усилением регулирования в США. На некоторых рынках — например, в Индии и Китае — меняется структура потребления: растёт доля локальных брендов, что заставляет международные компании ускорять адаптацию портфеля.

Как отмечают Bloomberg и Reuters, ранее Coca-Cola усилила позиции в премиальных сегментах — например, за счёт Fairlife и Costa Coffee. Это выделило бренд на фоне конкурентов, включая PepsiCo. Назначение нового генерального директора может помочь компании укрепить свои позиции.

Контекст

Совет директоров Coca-Cola обозначил назначение Брауна как «логичное продолжение» стратегии компании. Из пресс-релиза компании следует, что Куинси «трансформировал компанию», а Браун обладает необходимыми компетенциями, чтобы «усилить существующие преимущества и раскрыть новые возможности».

Как предполагают эксперты Reuters, новому CEO предстоит не просто удерживать хорошие финансовые показатели, но и вести Coca-Cola в «пост-содовую» эпоху — к бизнесу, где ключевыми станут глобальные партнёрские сети.