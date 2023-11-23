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Сервис «Яндекс Путешествия» запустил функцию комментария для отеля

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более 40% россиян перед заездом связываются с сотрудниками отеля и просят о какой-либо услуге. Среди самых частых пожеланий — ранний заезд, номер с красивым видом, трансфер в аэропорт. При этом 26% таких просьб выполняется частично. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», с результатами исследования ознакомился RB.RU.

Сервис «Яндекс Путешествия» запустил функцию комментария для отеля

У сервиса появилась новая функция «Комментарий для отеля». Пользователи смогут заранее передавать сотрудникам гостиниц свои просьбы.

Вопросы, пожелания можно оставить сразу при оформлении заказа и прямо на странице бронирования. Информация доходит до отеля моментально.

Компания провела опрос в октябре 2023 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Фото на обложке: Unsplash

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