Сервис «Яндекс Путешествия» запустил функцию комментария для отеля

Более 40% россиян перед заездом связываются с сотрудниками отеля и просят о какой-либо услуге. Среди самых частых пожеланий — ранний заезд, номер с красивым видом, трансфер в аэропорт. При этом 26% таких просьб выполняется частично. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», с результатами исследования ознакомился RB.RU.
У сервиса появилась новая функция «Комментарий для отеля». Пользователи смогут заранее передавать сотрудникам гостиниц свои просьбы.
Вопросы, пожелания можно оставить сразу при оформлении заказа и прямо на странице бронирования. Информация доходит до отеля моментально.
Компания провела опрос в октябре 2023 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.
Фото на обложке: Unsplash
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