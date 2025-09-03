Хлоя Маль возглавила Vogue вместо Анны Винтур

Американский журнал Vogue пережил смену власти. Возглавлявшая его Анна Винтур объявила об уходе с поста ещё в июне, но о её преемнице стало известно только сейчас. Медиахолдинг Condé Nast официально подтвердил назначение, поставив точку в догадках о том, кто возглавит Vogue после Анны Винтур.

Конец титула «главный редактор»

Анна Винтур занимала должность главного редактора Vogue почти 40 лет, но пост был упразднён в момент её ухода с этой позиции. Теперь у руля журнала корпоративный менеджер: Хлоя Маль назначена главой редакционного контента Vogue и отвечает за оперативное руководство редакцией и адаптацию бренда к цифровой медиареальности.

Анна Винтур сохраняет ключевые позиции в Condé Nast. Она продолжит стратегическое руководство всеми зарубежными изданиями Vogue, а также будет курировать Vanity Fair, The New Yorker, GQ и ряд других ключевых проектов медиахолдинга. Как передает Financial Times, Винтур 2 сентября сделала заявление, в котором подчеркнула, что время требует свежего взгляда.

«Хлоя уже доказала, что умеет соединять наследие Vogue с его будущим», — отметила Анна Винтур.

Карьеру Хлоя Маль сделала на цифре

Хлоя Маль начала работать в Vogue в 2011-м редактором соцсетей, а в 2023-м стала главным редактором Vogue.com. В период её управления число онлайн-пользователей увеличилось в два раза, а посещаемость демонстрировала устойчивый рост на уровне двузначных показателей.

К главным достижениям Хлои Маль причисляют цифровые трансляции Met Gala — ежегодного благотворительного бала Института костюма в Нью-Йорке, проект Vogue World и резонансные интервью — среди них беседа с телеведущей Лорен Санчес накануне свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Биография на стыке кино и моды

Детство Хлои Маль прошло в творческой атмосфере: её отец — французский режиссёр Луи Маль, а мать — актриса Кэндис Берген. Благодаря этому она с ранних лет находилась в окружении кино и медиа. Сегодня эта семейная история только усиливает внимание к новой главе Vogue: находясь на пересечении кино, моды и медиа, она воспринимается как фигура, способная задать тренд и внутри редакции, и за её пределами.

Хлоя Маль берёт курс на цифровое обновление

Писатель Майкл Гринбаум, автор книги «Империя элиты» о медиахолдинге Condé Nast, отметил, что решение о назначении выглядит вполне обоснованным.

«У Хлои безупречный вкус, ироничное чувство стиля и журналистский инстинкт. Она обновила Vogue.com — и именно такой энергии сейчас ждёт бренд», — считает Майкл Гринбаум.

По мнению экспертов, на которых ссылается Bloomberg, Маль придётся не только удержать влияние Vogue, но и доказать, что цифровой подход способен заменить харизматичное лидерство Винтур.

Контекст

Сегодня вокруг Vogue идёт масштабная трансформация. Мода — больше не только глянец, но и экосистема шоу, стриминга и соцсетей. Назначение Хлои Маль — не просто кадровое решение, а маркер того, как Condé Nast перестраивает бренд, чтобы удерживать лидерство в индустрии.

Фото на обложке: Jamie McCarthy / Staff / Getty Images